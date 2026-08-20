El Chapecoense ficha a Miguel Carvalho, campeón europeo sub-19 con España

Carvalho, brasileño de nacimiento y nacionalizado español, firmó un contrato con el equipo de Chapecó por dos temporadas y media, es decir, hasta diciembre de 2028, según señaló su nuevo club en una nota.

Esta será la primera experiencia del joven mediocampista en su país natal, tras formarse en las categorías inferiores del FC Barcelona y el Espanyol de la Liga española.

En enero de 2025 hizo las maletas y puso rumbo al fútbol de Arabia Saudí para militar en el Al-Qadsiah y el Al-Hazem, en el marco de una campaña de las autoridades del país árabe para reclutar a jóvenes promesas de Europa y Sudamérica.

Carvalho, de 21 años, puede actuar como mediapunta o centrocampista puro, así como en el extremo diestro.

Naturalizado español, ha pasado por las diversas categorías inferiores de la Roja, desde la sub-17 hasta la sub-21.

En 2024 formó parte de la convocatoria española que se proclamó campeona de Europa sub-19.

Ahora llega a un Chapecoense con un pie en la segunda división del Campeonato Brasileño.

El equipo, que volvió a primera división este año, marcha actualmente en la última posición de la Liga, con 11 puntos en 22 partidos, que se traducen en una sola victoria, ocho empates y trece derrotas.

El Chapecoense es conocido mundialmente por el accidente aéreo que sufrió el 28 de noviembre de 2016, cuando el avión en el que viajaba el equipo rumbo a Medellín para jugar la final de la Copa Sudamericana se estrelló 17 kilómetros antes de llegar al aeropuerto de Rionegro, en Colombia.

En la tragedia murieron 71 de los 77 ocupantes de la aeronave, entre ellos jugadores, miembros de la directiva y del cuerpo técnico, así como una veintena de periodistas que acompañaban al club en su primera final de un torneo internacional.

Chapecoense fue declarado campeón de la Copa Sudamericana de ese año después de que su rival, el Atlético Nacional, renunciara a jugar la final tras el accidente.