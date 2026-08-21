Las seis caras nuevas del Real Madrid, presentes en la convocatoria para el Espanyol

En la convocatoria son novedad respecto a la temporada pasada las seis incorporaciones de la ventana estival: Dumfries, Konaté, Cucurella, Bernardo Silva, Carlos Espí y Yan Diomande. Todos ellos, aunque con diferente nivel de rodaje por sus graduales incorporaciones a los entrenamientos, están ante la posibilidad de debutar en partido oficial con el club blanco.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Mourinho confirmó que Endrick sufre "una pequeña cosa muscular", y dejó en duda la presencia del francés Aurelien Tchouaméni, de quien dijo que debía "acelerar el proceso" de recuperación para volver a estar en condiciones, por lo que, aunque ya se entrena con el grupo, todavía no figura en la convocatoria.

También adelantó el portugués la identidad de los canteranos que completarían la lista del primer equipo blanco: el defensa Mario Rivas, el centrocampista Jorge Cestero y el atacante Alexis Ciria. Aseguró que estos puestos irán rotando entre los hombres de la 'Fábrica', con el objetivo de "motivar" a los canteranos.

Las bajas confirmadas, además de la de Endrick y la de Tchouaméni, son cinco: Rodrygo Goes, con lesión grave de rodilla; Éder Militao, rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda; Ferland Mendy, lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha; Thiago Pitarch, lesión de rodilla; y Asencio, lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha.

La lista de convocados para el encuentro que se jugará este sábado a las 21.30 horas (19.30 GMT) la forman:

. Defensas: Trent, Dumfries, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras, Cucurella y Mario Rivas.

. Centrocampistas: Camavinga, Bellingham, Fede Valverde, Bernardo Silva, Arda Güler, Alexis Ciria y Jorge Cestero.

. Delanteros: Vinícius, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.