Rodri y Cancelo ya se entrenan en la Ciudad Deportiva del Barcelona

A 48 horas del estreno del conjunto azulgrana en LaLiga EA Sports (Primera División española) ante el Elche, el técnico del Barça, Hansi Flick, sigue sumando efectivos a los entrenamientos. Y en esta última sesión ya pudo contar con Rodri y Cancelo, los dos últimos en llegar.

El madrileño hizo trabajo individual sobre el césped, mientras que el portugués se entrenó con normalidad con todos los disponibles del primer equipo.

Completaron la sesión en la Ciudad Deportiva los jóvenes canteranos ya habituales en esta pretemporada: Eder Aller, Xavi Espart, Jordi Pesquer, Ebrima Tunkara, Orian Goren, Hamza Abdelkarim, Brian Fariñas y Álvaro Cortés.

El Barcelona volverá al trabajo este sábado, a partir de las 9.30 horas. Tras la sesión, Flick comparecerá en rueda de prensa (12.00 horas) en la previa del debut del equipo en LaLiga en partido correspondiente a la segunda jornada.

El Barcelona recibirá al Athletic Club el jueves 27 en el encuentro aplazado de la primera fecha del torneo.