Valencia y Celta se estrenan en Liga en Mestalla, que comienza su despedida

Ambos equipos debutarán este fin de semana, después de que sus respectivos enfrentamientos de la primera jornada fueran aplazados, con el objetivo de sumar una victoria para comenzar con buen pie el curso después de dos pretemporadas que han ido de diferente forma para cada uno.

El equipo de Carlos Corberán llega con un equipo que espera más incorporaciones y que ha dejado más dudas que certezas con cuatro derrotas ante el Petro de Luanda angolés (3-1), Castellón (1-2), Newcastle (1-2) y Teruel (0-1), un empate contra el Stoke City (1-1) y tres victorias contra el Eldense (3-0), Derby County (1-2) y Hércules (2-0). Pese a ser pretemporada, el equipo ya ha sido pitado y Corberán ha recibido cánticos de algunos aficionados pidiendo su dimisión tanto en Mestalla como en Paterna.

El técnico de Cheste, que deberá tener en cuenta que su equipo va a jugar tres partidos en ocho días, ha probado diferentes sistemas, aunque en los últimos encuentros ha apostado por una defensa de cinco, una fórmula condicionada por la ausencia de un lateral derecho.

La reciente llegada de Pablo Maffeo, cedido por el Olympiacos, soluciona a corto plazo una de las principales carencias de la plantilla, aunque el lateral apenas ha completado una sesión con el grupo y su titularidad ante el Celta parece poco probable, por lo que podría jugar Jesús Vázquez a pierna cambiada. Entre las novedades, podrían debutar el centrocampista japonés Ryunosuke Sato y el central Justin de Haas.

En cuanto a las bajas, Corberán no podrá contar para el partido con Luis Rioja, Dimitri Foulquier, Diego López y José Copete.

El Celta, todavía en construcción, se estrena este sábado en Mestalla, donde Claudio Giráldez podría sorprender de inicio con la titularidad del joven Hugo González, un canterano del Valencia que ha sido la sensación de la pretemporada celeste con seis goles en cinco partidos.

El héroe del ascenso del Celta Fortuna a LaLiga Hypermotion convenció a Giráldez durante los partidos amigables. Por edad -ya ha cumplido los 23 años- no puede alternar el filial con el primer equipo, por lo que el entrenador del Celta ha decidido entregarle un dorsal en la primera plantilla.

Borja Iglesias, el último de los mundialistas en incorporarse a los entrenamientos, todavía no está para ser titular, por lo que Hugo González peleará por un puesto en el once con el capitán Iago Aspas, ya que el sueco Williot Swedberg y Ferran Jutglà parecen fijos en ataque.

Con Ilaix Moriba pendiente de su posible salida, Giráldez entregará el centro del campo a Miguel Román y Febas, dejando las bandas para Javi Rueda y Sergio Carreira. En la línea defensiva se mantienen los tres indiscutibles del curso pasado: Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso.

Valencia: Dimitrievski; Jesús Vázquez, Tárrega, Pepelu, De Haas, Gayà; Guido Rodríguez, Ugrinic, Javi Guerra, Ryunosuke Sato; y Hugo Duro o Sadiq.

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Román, Febas, Carreira; Swedberg, Hugo González y Jutglà