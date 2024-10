Roque Santa Cruz y la marca que iguala con Alex Arce a sus 43...

Libertad superó 2-0 a Encarnación FC en el Facundo Deleón Fossatti y clasificó a los cuartos de final de la Copa Paraguay 2024. El segundo tanto del vigente campeón del certamen nacional, que espera por Cerro Porteño o Sol de América, fue obra del histórico Roque Santa Cruz, quien a sus 43 años alcanzó un registro de Alex Arce en la presente temporada.

Roque, quien marcó a los 77 minutos, es otro jugador paraguayo en convertir en todas las competencias de clubes que disputó en el año: el torneo Apertura, el torneo Clausura, la Copa Paraguay, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Por su lado, Arce facturó en la LigaPro, la Copa Ecuador, la Recopa Sudamericana, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Roque Santa Cruz: 6 goles en la temporada 2024

Roque Santa Cruz, quien estaría pensando finalizar la carrera en diciembre, anotó 2 goles en el torneo Apertura: 1-1 y 5-0 vs. Nacional; lleva 1 tanto en el torneo Clausura: 1-2 vs. Nacional; 1 en Copa Paraguay: 2-0 vs. Encarnación FC; 1 en Copa Libertadores: 1-1 vs. Deportivo Táchira en Venezuela; y 1 en Copa Sudamericana: 1-1 vs. Cruzeiro en Brasil.