RCC: Durísima primera etapa del Desafío Chaco

Gido Krahn, con su Arce GK22, fue el encargado de abrir camino bien temprano y empezar a transitar los 592 kilómetros bajo el reloj que estaban diagramados para la etapa. La carrera básicamente arrancó a 112 km de Neuland, con dirección hacia el Sur, y se desarrolló pasando por varios sectores, como ser la línea fronteriza con Bolivia, la Picada León Pirú, Misión Santa Rosa y Campo Karen, con tres neutralizaciones para culminar muy cerca de donde empezó todo.

Lea más: RCC-Desafío Chaco 2.0: Krahn, Zapag y Plate, en punta

Los tradicionales talcales fueron nuevamente los grandes obstáculos a los que tuvieron que enfrentarse todos los competidores, en una extensa y muy exigente jornada, que tuvo un muy buen ritmo de competencia en cada una de las categorías habilitadas. En la T3 (UTV), Óscar Santos y Mirna Pereira (Can Am Maverick R), lograron un rendimiento superlativo e incluso, fueron los primeros en cruzar la meta y arribar al Parque de Servicios, por delante de Raúl y Benjamín Zapag (Can Am) y de Augusto Plate y Esteban Pardo (Can Am Maverick X3).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Santos, al llegar a la Expo Rodeo Neuland, ya con luz artificial, señaló: “La etapa fue durísima, totalmente rota la parte de la línea y fue la parte más difícil. La nueva máquina espectacular, nos estamos acostumbrando y nos falta todavía tener mejor ritmo para lograr así un buen desempeño en el próximo Dakar”.

Entre las motos, Julián Pérez, al mando de su KTM EXC450F, se destacó en la categoría principal (CL450) y peleó de punta a punta junto a Gido Krahn y Enrique Giumarresi (KTM 2022). En las camionetas, Blas Zapag y Juan José Sánchez (Toyota Hilux), tuvieron una gran batalla con Luis Franco y Rolando Martínez (Toyota Tacoma Proto V8) por el primer lugar en la T1+. Óscar Benítez y Amado Baez (Toyota Tacoma Proto) hicieron lo propio en la T1 Nafta.

Mark y Kelvin Hicks (Mitsubishi Montero) también tuvieron un interesante mano a mano con Luis Felipe Peña y Jose G. Gill (Tata Xenón), en la T1 Diesel. La segunda etapa tendrá hoy un recorrido de 371 kilómetros y arrancará a las 6:35.