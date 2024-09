F1-GP de Azerbaiyán/Bakú: Charles Leclerc logra la “pole”

Leclerc, de 26 años, declaró en el circuito urbano de Bakú lo siguiente: “haremos todo lo posible por traer a casa otra victoria para el equipo. Estoy contento con mi vuelta de hoy”, tras lograr su 26ª “pole” en la F1, la tercera del año y la cuarta seguida en Bakú, donde en 2023 salió primero en la sprint.

“Esta es una pista en la que siempre me he sentido a gusto; y estoy contento con las sensaciones en el coche desde el principio del fin de semana. Casi no cambiamos nada desde el primer entrenamiento libre en lo que a los reglajes se refiere, lo que es bastante inusual; y sabía que la confianza estaba ahí”, añadió Charles, que es tercero en el certamen, con 217 puntos, 86 menos que el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull); que partirá sexto.

“Será una carrera larga y la gestión de los neumáticos va a ser clave; así que nos centraremos en eso; y lo daremos todo para traer a casa otro triunfo para el equipo”, manifestó su compañero de equipo, el español Carlos Sainz, que partirá tercero, por detrás del australiano Óscar Piastri.