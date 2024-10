Al grito de campeón recibieron a Diego Domínguez Bejarano

Una buena cantidad de aficionados acudió ayer a la principal terminar aérea de nuestro país para recibir a Diego Domínguez Bejarano (24 años), quien desde el domingo es el primer paraguayo en consagrarse Campeón del Mundo de Rally, en la categoría WRC3.

La tercera edición del Rally Chile Biobío fue el escenario para que nuestro compatriota logre el triunfo en la WRC3, junto al español Rogelio Peñate, para sumar los puntos necesarios que lo elevan a lo más alto del podio a nivel mundial.

Lea más: WRC-3° Rally Chile Biobío: Diego Domíguez, campeón mundial de la WRC3

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Abordado por la prensa al abandonar el sector restringido, Diego comentó: “Sabíamos que teníamos que ganar y que no era un rally fácil. Nunca hay que rendirse, hay que seguir trabajando en cumplir tus sueños, tus metas y hay que trabajar duro para llegar a eso”.

Con relación a los momentos vividos en los tres días en Chile, manifestó: “Hasta ahora no me siento aún campeón pero con los días voy a ir asimilando. Estaba con miedo porque el año pasado veníamos ganando también, pero no se dio en ese momento”.

“No pensé que llegaría tan rápido este título, este es mi segundo año completo en la categoría y ya lo conseguimos. Ahora mi otro sueño es llegar a un Rally1″, agregó el campeón del mundo de la WRC3.

Sobre los éxitos que se vienen dando con los jóvenes pilotos paraguayo y el apoyo del Gobierno, Domínguez dijo: “Yo creo que el Gobierno está haciendo su parte, está apoyando al automovilismo y pienso que sí es el mejor momento del automovilismo con Joshua (Duerksen), con Fau (Zaldívar), conmigo y todos los pilotos del karting que están saliendo a competir afuera teniendo un desempeño muy bueno. Creo que es el momento que las marcas se animen y se den cuenta que tenemos mucho potencial para explotar en Paraguay”.

En el mismo vuelo proveniente de Santiago, también arribó al país Fau Zaldívar, quien tuvo un gran resultado en la WRC2 Challenger, subiendo al tercer escalón del podio y quedando sexto en la WRC2. Fau contó con la asistencia del MZ Racing en Chile, codeándose con los equipos oficiales del WRC.