RCC-Desafío Paraguarí/Etapa1: Santos, Benítez y Krahn, en la punta

PARAGUARÍ (Derlis Santacruz, Virgilio Vera, Pablo Pérez y Fabián Lesme, enviados especiales) La tercera fecha del Petrobras Campeonato Paraguayo de Rally Cross Country, organizada por la Asociación Central de Deporte Motor Todoterreno, fiscalizada por el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) y que se desarrolla por los exigentes caminos del noveno departamento de nuestro país, tuvo un comienzo más que competitivo y fue del agrado de los participantes en todas y cada una de las categorías habilitadas.

Definitivamente los destacados de la jornada fueron Óscar Santos y Mirna Pereira, a bordo del UTV Can Am Maverick R, de la categoría T3, quienes no solo fueron los más rápidos de su categoría, sino también entre todos los competidores, marcando un tiempo total de carrera de 5:44,56.

Los segundos más efectivos y ganadores provisionales de la categoría T1 Nafta fueron Óscar Benítez y Amado Baez, al mando de la camioneta Toyota Tacoma Proto, quienes registraron un crono de 6:06,14; y entre los pilotos motociclistas, Gido Krahn, con su Arce GK22, en la categoría principal de las motos, CL450, fue el primero en cruzar la meta hoy y completó la etapa 1 en 6:25,22.

La primera etapa arrancó a pocos kilómetros del bivouac en Sapucái, al costado de la estación del tren, con un leve retraso por motivos de seguridad; y a partir de ahí, el desarrollo de la carrera transcurrió con total normalidad sobre tres sectores cronometrados –también con tres neutralizaciones–, y finalizó frente al Hipódromo Santo Tomás, muy cerca del casco urbano de la ciudad de Paraguarí.

Las motos, camionetas y UTV recorrieron un total de 255 kilómetros bajo el reloj, pasando diferentes tipos de obstáculos sobre piedras, barro y agua; y a decir de los pilotos y las tripulaciones, para algunos fue un primer día bastante entretenido con muchos cambios de piso, y para otros, con muchas dificultades. No obstante, llenó ampliamente las expectativas de quienes lo vivieron desde adentro y de quienes tuvimos la oportunidad de estar al costado del camino.

Los ganadores hoy en las demás categorías fueron los siguientes: En Motos GN 250 cc, Enrique Petruk; en Camionetas T1+, Miler Otazo y Hugo Elizeche; en T1 Diesel, Mark y Kelvin Hicks; en TC4, Armando Insfrán y Fermín Colarte y en UTV TS4, Marcelo Cristaldo y Pedro Sosa, respectivamente.

La etapa 2 de mañana se pondrá en marcha en Paraguarí, a las 6:25, tendrá 194 km y culminará en Sapucái, tras la cual conoceremos a los vencedores de este gran desafío del rally cross country.