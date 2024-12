Joshua ganó en Bakú la carrera sprint y esta vez se anotó la victoria en el Feature dejando atrás al brasileño Bortoleto. El joven piloto compatriota tuvo que abandonar el sábado en la carrera sprint, pero este domingo apareció con todo y dejó un mensaje para sus aficionados.

“GANAMOSS!!. Está victoria va dedicada a Dios y en especial a todas esas personas que nunca dejaron de confiar en mí. Dentro de esas personas están mi familia, mi equipo, mis patrocinadores y ustedes mis seguidores. Muchos no creían, se dijeron muchas cosas...pero un paraguayo no se rinde, se motiva de lo negativo y lo vuelve positivo. Sin ustedes nada de esto podría haber sido posible y no habia mejor forma de cerrar el año que de esta manera. Muchas gracias, siempre agradecido con ustedes, nos vemos pronto”, señaló en su cuenta de la red social X.

Duerksen seguirá en Abu Dabi en la semana donde tiene programadas pruebas con el nuevo monoplaza de su equipo ya mirando el 2025.