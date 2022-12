Ajedrez por Zenón Franco: Match Euwe vs. Alekhine, 1937

El match, a 30 partidas, se disputó en los Países Bajos, del 5 de octubre al 7 de diciembre de 1937, Alekhine se impuso categóricamente, por 15½ a 9½.

El primer match Alekhine vs. Euwe 1935

La primera sorpresa en los matches por el título mundial la protagonizó Alekhine, como vencedor de José Raúl Capablanca en el duelo Buenos Aires 1927, se jugó a seis partidas ganadas, luego de 34 encuentros, Alekhine ganó 6 a 3.

El primer match Alekhine vs. Euwe se celebró en varias ciudades de los Países Bajos, del 3 de octubre al 5 de diciembre de 1935 y Euwe, que concedió tablas en posición ganada en la última partida, ganó por 15½ a 14½.

Alekhine, a pesar de confiar en su victoria ante Euwe, agregó una cláusula de match revancha en caso de perder, esa cláusula no se puso en el match Capablanca vs. Alekhine de Buenos Aires, y Alekhine nunca le concedió la revancha a Capablanca.

Lo esperado por Alekhine, y también para todo el mundo ajedrecístico incluyendo a Euwe, era que Alekhine retuviera su título en 1935.

Tras ir ganando por 5 a 2, y luego por 7 a 5, Alekhine, totalmente confiado en su victoria, decidió ir preparando el viaje a su tierra natal, Rusia, para disputar el gran torneo que se estaba organizando en Moscú para 1936.

Primero tenía que suavizar su situación, porque Alekhine tenía causas pendientes en Rusia por razones políticas; como primer paso envió una carta de felicitación por la Revolución de Octubre a los editores de la revista rusa de ajedrez 64. Esto indignó a los rusos emigrados,

Una vez que Alekhine perdió el match postergó los intentos de volver a Rusia (nada garantizaba que tuvieran éxito), porque quería volver solo como campeón del mundo.

El 15 de diciembre de 1935 se jugó la última partida, tras consumarse su derrota, Alekhine extendió su mano a Euwe y proclamó en francés “¡Larga vida al campeón del mundo Euwe! ¡Larga vida al ajedrez holandés!”.

Alekhine se despidió del país diciendo “No ha pasado nada terrible. Consideremos que he dejado prestado el título… ¡por dos años!”.

El match revancha

Alekhine, que cumplió 45 años durante el segundo match, no era el favorito para el encuentro de 1937, tras perder el título jugó en varios torneos, con resultados buenos, pero no brillantes, y salió sexto en el torneo más fuerte de la época, Nottingham 1936.

Euwe, entonces con 36 años, confiaba en la victoria y asimismo la opinión general le daba más chances.

Los comienzos del match parecieron dar la razón a los pronósticos, Euwe ganó la primera partida, y posteriormente volvió a adelantarse por 3 a 2.

Kasparov consideró que “el punto de inflexión del match comenzó con la asombrosa sexta partida. Es probablemente una de las más vívidas demostraciones no solo de la irrefrenable imaginación de Alekhine, sino también de su agresión psicológica”.

Veámosla someramente:

Alexander Alekhine

Max Euwe

Defensa Eslava [D10]

Match por el Campeonato del Mundo Países Bajos (6), 16.10.1937

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 dxc4 4.e4 e5 5.Axc4 [”Esta combinación es ciertamente tentadora y, especialmente ante el tablero, difícil de refutar, pero no es, de ninguna manera, la consecuencia necesaria de la jugada previa de las blancas, que tiene un valor absolutamente independiente de la corrección del sacrificio”, comentó Alekhine, y añadió que “La explotación ‘posicional’ del mayor espacio de las blancas consiste en 5.Cf3! exd4 6.Dxd4 Dxd4 7.Cxd4, después de lo cual las negras sólo recogerían dificultades si trataran de defender el peón del gambito; por ejemplo: 7...b5 8.a4 b4 9.Cd1 Aa6 10.Ae3 Cf6 11.f3 seguido de Tc1 y Axc4 con una clara ventaja posicional”. 5...exd4

[Sería interesante volver en el tiempo y ver la cara de Euwe cuando vio la siguiente jugada en el tablero.] 6.Cf3!! [Objetivamente la jugada es mala, pero desde el punto de vista práctico resultó demoledora; el impacto de esta entrega de pieza tras solo seis jugadas fue tal, que Euwe casi no opuso resistencia en el resto del juego. Kasparov comentó: “Una movida fantástica, que tal vez, ganó...¡el match! ¡Las blancas simplemente dejan una pieza en el aire! Una idea como esta solo pudo haber sido ideada por Alekhine - una persona que, en un nivel nuevo, procesó y dio vueltas a las ideas de los maestros del pasado”; Alekhine dijo simplemente “Esto plantea a las negras un problema muy difícil”.] 6...b5? [”Las negras no sólo fallan en la solución del problema, sino que eligen una jugada que las pone en desventaja inmediata y decisiva. En realidad, pudieron aceptar la entrega, porque tenían a su disposición una línea de juego más efectiva que la que yo había analizado al ofrecer la pieza”, comentó Alekhine. La variante principal era: 6...dxc3 7.Axf7+ Re7 8.Db3 Cf6 9.e5 Ce4 10.0–0! y siguen más análisis de Alekhine. Pero, como se vio ya en 1938 y ¡como Alekhine sabía!, las negras disponían de 8...cxb2! 9.Axb2 Db6! 10.Axg8 Txg8 11.Dxg8 (11.Aa3+ c5) 11...Db4+ 12.Cd2 Dxb2 “después de lo cual, y a pesar del equilibrio aproximado de fuerzas, sus probabilidades en el medio juego deben considerarse superiores a las posibilidades de ataque directo de las blancas. En consecuencia, salvo que se pueda mejorar esta última línea de juego, la entrega del caballo no podrá repetirse, al menos en partidas serias”, concedió Alekhine.] 7.Cxb5! [”El Dr. Euwe admite llanamente que no había visto esta respuesta. Ahora es evidente que el caballo no puede ser tomado a causa de 8.Ad5.” (Alekhine).] 7...Aa6 8.Db3! [”Importante jugada, que tiene un triple objetivo: a) defender al Ac4, b) impedir el jaque en b4, c) aumentar la presión sobre la casilla f7 de las negras”. (Alekhine).] 8...De7 [A Si 8...Axb5? sigue 9.Axf7+ Rd7 10.Cxd4!, ganando fácilmente, como señaló Alekhine. Claro que no 10.Axg8?, debido a 10...Txg8!, ganando.] 9.0–0 Axb5 10.Axb5 Cf6 11.Ac4 Cbd7 12.Cxd4! Tb8 13.Dc2 Dc5 14.Cf5 Ce5 15.Af4! Ch5

16.Axf7+! [Tras esta simplificación las blancas consiguen ya dos peones ventaja y el resto es una agonía para las negras] 16…Rxf7 17.Dxc5 Axc5 18.Axe5 Tb5 19.Ad6 Ab6 20.b4! Td8 21.Tad1 c5 22.bxc5 Axc5 23.Td5! 1-0

Una preparación asombrosa, que dejó a Euwe muy tocado. “Fue esta actividad verdaderamente violenta, esta furiosa arremetida ya desde la apertura, ¡la que constituía la fuerza real de Alekhine!”, comentó Kasparov.

Un aturdido Euwe perdió la séptima partida con blancas, Alekhine pasó a ganar 4 a 3, y volvió a imponerse de forma aplastante, en solo 26 jugadas en la octava, la novena partida fue tablas y Alekhine volvió a ganar en la décima, el score se puso 6½ a 3½.

Todo parece indicar que el golpe psicológico y ajedrecístico sufrido en la sexta partida ya fue irrecuperable para Euwe, que empezó a ver que Alekhine estaba mejor preparado que lo esperado y era superado.

No obstante, Euwe siguió luchando, tras vencer en la 17ª partida se colocó “solo” a dos puntos, tuvo ventaja en la 18ª partida, pero no pudo ganar por el inagotable manantial de ingenio que desplegó Alekhine en todo el duelo.

Alekhine consideró que ese fue el momento crucial del match, al no ganarla Euwe perdió la mayoría de las chances de retener el título.

El cansancio empezó a aparecer, Alekhine desperdició dos posiciones muy ventajosas en las partidas siguientes.

Desde la 11ª partida hasta la 20ª Euwe consiguió una victoria más, posiblemente por influencia de que, como en el match anterior y como en el torneo AVRO 1938, la sede de juego iba variando, se jugó en La Haya, Róterdam, Harlem, Groninga, Ámsterdam, etc., lo que afectaba más a la gente con más edad.

A pesar de eso, llegó una nueva oleada de energía para Alekhine, ganó la 21ª y también 22ª partida; Euwe admitió que entonces, tras ir perdiendo por 13 a 9, se resignó a la derrota, comentó, “La tensión de la lucha se volvió insoportable para mí”.

La 23ª partida fue tablas y Alekhine ganó las dos siguientes, llegando a los 15½ puntos necesarios para adjudicarse el match. Veremos comentada la 25ª y última partida.

Según Kasparov, en 1937 Alekhine desplegó la inventiva que había perdido al final del primer match, y jugó de forma más precisa, arriesgando menos.

“Aunque complicó el juego, no lo hizo a cualquier precio; sacrificó, pero con moderación – mantuvo la tensión, sin permitir a su oponente ninguna ventaja posicional obvia. Y si sobrepasaba los límites, no perdía el control de la situación, sin ir a lo más radical”.A todas esas razones técnicas hay que agregar que Alekhine no tomó nada de alcohol en el segundo match, en cambio en el primero lo consumió en exceso.

Palabras del excampeón

Al terminar el match Max Euwe comentó: “La técnica perfecta y su talento combinativo son tan conocidos que es innecesario hablar de ellos. Su conducción del final fue brillante. Aun así, admiro cómo finalizó las partidas aplazadas. Tuve que analizarlas, también, por lo que sé muy bien de lo que hablo. Cuando pienso en cómo mi oponente creó ideas ingeniosas y cómo las finalizaba de formas inesperadas, solo tengo la máxima admiración por el estilo de juego de Alekhine”.

Euwe consideró que Alekhine ya no volvió a jugar de forma tan excelsa como en el match revancha, y que esa actuación estaba al menos a la misma altura que los mayores éxitos de Alekhine, en San Remo 1930 y Bled 1931.

Campeón imbatido

Alekhine lo intentó, con nuevas cartas de disculpas, pero no pudo cumplir con su sueño de volver a Rusia, y no volvió a jugar otro match por el Campeonato del Mundo, el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial impidió las chances de realizarlo, si es que de verdad había chances de que se disputara.

Alekhine murió en 1946, en posesión del título: la FIDE tomó el control del Campeonato del Mundo y organizó el de La Haya – Moscú 1948, donde triunfó Mikhail Botvinnik.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 7 de diciembre de 2022