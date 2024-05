Ajedrez por Zenón Franco: “El derribo del Muro de Berlín”

Una de las máximas sorpresas de los matches por el título mundial (este no oficial), fue la victoria de Kramnik ante Kasparov en el encuentro de Londres, en octubre - noviembre de 2000, por 8½ a 6½, Kasparov no ganó ninguna partida.

Eso parecía impensable. Una gran importancia en el desenlace tuvo la elección de la Defensa Berlinesa por parte de Kramnik, introdujo una estructura novedosa bien preparada con sus entrenadores (entre los cuales estaba el español Miguel Illescas) y con ella neutralizó el arma principal de Kasparov, 1.e4.

“Vida después de la muerte” definió Kasparov a su vuelta a la competición tras perder con Kramnik, y, ¡vaya resurrección!

En enero de 2001 se impuso en Wijk aan Zee superando a Anand, Kramnik, Ivanchuk y otras primeras figuras. Hablamos de ello en la nota 573, y en febrero, como lo comentamos en la Nota 698, se impuso en Linares, delante de Polgar, Leko, Shirov, Karpov y Grischuk, a los que sacó ¡3 puntos de ventaja!

Torneo de Astaná 2001

En el siguiente compromiso serio volvió a medirse con Kramnik, fue en el torneo de Astaná, en el que se celebró la independencia de Kazajistán de la URSS ocurrida 10 años antes. Se jugó del 19 de mayo al 1 de junio de 2001.

Fue un torneo de seis jugadores a doble vuelta con la participación de Kasparov (2.835), Kramnik (2.797), Morozevich (2.749), Shirov (2.722), Gelfand (2.712) y el número 1 local, Darmen Sadvakasov (2.585), de 22 años, que tenía como analista al afamado entrenador ruso Yuri Razuvaev.

Kasparov comentó en Kasparov on Kasparov 1993-2005: “El debutante Sadvakasov casi echa a perder el panorama general para mí, perdió las dos veces con Kramnik (con blancas en un final igualado y con negras tras un grave error en la jugada 14) y logrando dos tablas contra mí, en ambas tuve que sufrir...”.

Recordemos cómo se desenvolvió la prueba.

Desarrollo del torneo

Primera vuelta

Kramnik ganó las dos primer partidas, a Gelfand y Sadvakasov y se adueñó momentáneamente del primer lugar. Kasparov, tras vencer a Shirov, escribió, “esta buena victoria me dio una carga adicional de optimismo”.

No obstante, Kasparov empató con Gelfand en la segunda jornada. Allí Kasparov usó otra de las ideas que tenía preparadas contra Kramnik para el match de Londres, fue una Defensa Francesa. Kasparov logró la iniciativa, pero Gelfand se defendió bien, entregando la dama para conseguir una fortaleza.

En la segunda ronda Shirov derrotó a Morozevich, veamos su desenlace.

Alexei Shirov

Alexander Morozevich

Astaná (2), 21.05.2001

¿A dónde hay que retirar el rey? Aquí puede verse cómo continuó la partida:

En la tercera ronda Kasparov ganó una complicada lucha ante “el impredecible Alexander Morozevich con su habitual Defensa Siciliana Variante Najdorf, lo que le permitió alcanzar a Kramnik, que empató con Shirov. Tras ambos punteros con 2½ puntos les seguían Shirov y Gelfand, que tenían 1½ puntos.

En la cuarta ronda llegó el duelo entre los lideres. Kramnik jugó con las piezas blancas, “por primera vez desde la trágica segunda partida del match de 2000 me arriesgué a repetir la Defensa Grunfeld contra Kramnik y conseguí unas tablas convincentes en una variante crítica”, comentó Kasparov, lo que le llevó a estar en paz consigo mismo en relación a esa apertura.

Tras Kramnik y Kasparov con 3 puntos, Gelfand se situó en tercer lugar con 2½ puntos, al vencer a Morozevich.

Sobre su partida de la quinta ronda, Kasparov comentó en Kasparov on Kasparov, “Sufrí un infortunio: No fui capaz de batir a Sadvakasov con las piezas blancas”, y ello a pesar de jugar una línea de la Apertura Inglesa que le era muy familiar al haberla jugado contra Karpov. Kasparov quedó hasta peor, luego se recuperó, pero ya no consiguió chances de imponerse.

Kramnik tomó la punta tras ganar a Morozevich con las piezas negras, en solo 27 jugadas, castigando el juego inusualmente pasivo de “Moro”.

Las posiciones tras la primera vuelta eran: 1º Kramnik 4 puntos sobre 5, 2º Kasparov 3½, 3º Gelfand 3, 4º Shirov 2½ y 5º/6º Sadvakasov y Morozevich, 1.

Segunda vuelta

En la sexta ronda Gelfand y Kramnik hicieron tablas, lo que permitió a Kasparov volver a compartir el primer puesto, al vencer a Shirov en una partida muy compleja, donde Kasparov siempre tuvo la posición bajo control .

Tras la sexta ronda a Kramnik y Kasparov con 4½ puntos, les seguía Gelfand con 3½.

En la séptima ronda Kramnik volvió a despegarse, con las piezas blancas, ganó con facilidad a Sadvakasov, mientras que Kasparov empató con negras con Gelfand.

Las primeras posiciones tras la séptima ronda eran 1º Kramnik 5½ puntos, 2º Kasparov 5, 3º Gelfand 4.

En la octava ronda las tres partidas terminaron en tablas, por lo que las posiciones no variaron. Kasparov entabló con blancas ante Morozevich y Kramnik con negras ante Shirov. Kramnik realizó otra defensa exitosa del “Muro de Berlín”, veamos una parte:

Alexei Shirov

Vladimir Kramnik

Astaná (8), 29.05.2001

Las negras están bien, la debilidad de a4 y las líneas abiertas del ala dama hacen que las blancas deban jugar con precisión. Aquí puede verse su desenlace:

También hubo tres tablas en la penúltima ronda, Kramnik empató con blancas ante Morozevich, y Kasparov, con las negras, ante Sadvakasov.

Antes de la última ronda Kramnik tenía 6½ puntos sobre 9, le seguía Kasparov con 6, 3º estaba Gelfand con 5 puntos, ya sin chances de alcanzar el primer lugar.

Kasparov tenía la obligación de ganar para salir primero, algo que ya había hecho en una partida mucho más importante, en la última partida del match por el título mundial ante Karpov en Sevilla 1987, ganó y empató el match, con lo que retuvo su título.

“Debía jugar con el líder con las piezas blancas. Tenía que estar calmado para la batalla decisiva”.

La última ronda

Kasparov logró un triunfo impresionante, sobre el cual comentó: “A pesar de todas sus imperfecciones, esta fue una partida preciosa: no solo fue una victoria en un encuentro decisivo, que me permitió superar a un rival peligroso y conquistar el primer puesto (¡en nueve torneos consecutivos!), sino mi primera victoria contra Kramnik tras el score ‘blanco’ en el match de 2000 (el balance completo de nuestros encuentros en el juego ‘clásico’ era ahora +4-5=40), y también ganar una disputa crucial en las aperturas – ¡la caída del ‘Muro de Berlín’!”.

Hay que hacer notar que ese derribo fue momentáneo, el “muro berlinés” se volvió a levantar y es un huésped habitual en los torneos magistrales de primer nivel.

Incluso más, es muy posible que el rápido desarrollo de la Variante Italiana se haya visto en parte forzado como un intento de conseguir ventaja en caminos poco transitados y evitar la Defensa Berlinesa, que sigue siendo una defensa muy sólida contra la cual es muy difícil obtener superioridad.

En las otras partidas Shirov venció a Sadvakasov y Morozevich entabló con Gelfand.

Las posiciones finales fueron; 1º Kasparov, 7 puntos, 2º Kramnik 6½, 3º Gelfand 5½, 4º/5º Shirov y Morozevich 4½, y 6º Sadvakasov 2.

Demanda de un match revancha

Con esta nueva victoria Kasparov volvió a reclamar un encuentro de revancha con Kramnik, pues los resultados lo avalaban, y hasta consiguió un patrocinador.

Por su parte Kramnik sostuvo que su rival debía salir tras un proceso de selección; Kasparov lo criticó, en primer lugar, porque no era precisamente Kramnik el más indicado para exigir un proceso de clasificación.

Kramnik había sido derrotado en todos sus intentos de ser desafiante, tanto dentro como fuera de la FIDE, y a pesar de ello Kasparov lo designó como su retador en 2000.

¿Debió Kasparov incluir una cláusula de revancha?, mucha gente creía que sí, Kasparov se explicó así: “Mi posición ha sido siempre muy simple: si hay un proceso de clasificación sólido, el derecho a una revancha automática es una idea incorrecta. Ahora estoy decididamente luchando por mi derecho a un match revancha, porque estoy ganando todos los torneos en los que tomo parte, incluyendo a aquellos en los que Kramnik juega. No necesita buscar un oponente nuevo”.

Veamos la partida decisiva del torneo, basada en comentarios de Kasparov.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 29 de mayo de 2024