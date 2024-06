Baloncesto: Arranca el cuadrangular

Han quedado afuera del torneo: Libertad, Ciudad Nueva y Sol de América. Los partidos correspondientes a la Fecha 1 serán: Deportivo San José vs. Félix Pérez Cardozo, en el “León Condou” a partir de las 19:30, mientras que Colonias Gold recibirá en Obligado a Olimpia, en idéntico horario.

El lunes proseguirá con los juegos: Olimpia Kings vs. Félix Pérez Cardozo y Colonias Gold vs. Deportivo San José. La tercera fecha será el clásico Olimpia vs. San José y Félix Pérez vs. Colonias Gold, el jueves 13 del corriente.

Las revanchas arrancarán el lunes 17 de este mes.

Finales de la NBA

Los Boston Celtics y los Dallas Mavericks descorchan hoy las Finales de la NBA de 2024, que enfrentan a la legendaria dinastía de verde con el sueño de un Luka Doncic que aspira a su primer anillo.

El TD Garden de Boston acogerá hy a partir de las 20:30 (en vivo por ESPN y Star+) el primer partido de las Finales.

El segundo encuentro se disputará en el mismo recinto el domingo antes de que la serie viaje a tierras texanas.

Con el factor cancha a favor y tras ser claramente el mejor equipo durante la temporada regular (64-18), los Celtics parten en principio como favoritos y podrían conquistar su anillo número 18, lo que les permitiría desempatar con sus eternos rivales: Los Angeles Lakers (17). Boston no gana el título desde 2008, pero ha jugado seis de las últimas ocho finales del Este.

En Celtics Jayson Tatum y Jaylen Brown son los referentes de un equipo que cuenta con el mejor quinteto titular de la liga incluyendo a Jrue Holiday, Derrick White y Kristaps Porzingis.

Mientras que los Mavericks se encomiendan a Luka Doncic y a Kyrie Irving que retorna al Garden donde no será bien recibido por la afición.