Fútbol de salón: Invicta C20, a los cuartos contra Cataluña

El certamen de fútbol de salón se disputa en el Pabellón Municipal 1 de octubre de Balaguer, la catalana ciudad de España.

Lea mas: C20 Paraguay, clasificado

En el juego de ayer, los juveniles albirrojos cerraron una campaña perfecta venciendo por el abultado score de 10 goles contra 1 a su par de Mónaco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El primer tiempo concluyó con un cómodo 4-1 para los paraguayos sobre el principesco team europeo.

* Los goleadores. Eduardo Riquelme e Ibrahim Zárate hicieron doblete.

También llegaron a las redes Elvio Benítez, Óscar Osorio, Víctor Aguilar, Andrés Verón, César Arzamendia y Éver Acosta. El del honor para Mónaco fue obra de Rayan Bousmina.

En el primer cotejo, por el Grupo B del mundial, Paraguay se impuso por 7-1 a Australia.

En el segundo partido derrotó a Italia por 6 goles contra 3.

Mañana se disputarán los juegos de cuartos, y el rival de Paraguay será la difícil Cataluña.

* Programa de cuartos. Los cuatro cotejos de la segunda fase se disputarán mañana: 14:00 Brasil vs. Australia, 16:00 Uruguay vs. Italia, 18:00 Colombia vs. México y 20:00 Paraguay vs. Cataluña.

En el primer mundial C20 Argentina fue la campeona superando a nuestro representativo, en 2014. En 2018, ya los albirrojos conquistaron el cetro ecuménico.