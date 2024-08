Fusión de Atlas y Familiar: todas las preguntas y detalles, respondidas por un directivo

Lo que ayer ocurrió fue solo la publicación del acuerdo de los directorios de Banco Atlas y Banco Familiar para empezar un proceso de fusión, que lleva como mínimo 180 días, pero podría llegar también a los 210 ó 240 días, empezó aclarando el directivo de Banco Atlas, Juan Carlos Martin.

Por tanto, aseguró que las cuentas y los clientes de los dos bancos van a seguir operando normalmente hasta el momento en que se lleve a cabo la fusión, que según reiteró necesitará seis meses o más. “Una vez que nos fusionemos, tenemos la filosofía muy arraigada de que los clientes tienen que estar siempre en primer lugar y la experiencia de ellos no tiene que ser afectada por la fusión”, explicó.

Aunque los efectos de esta unión entre los bancos recién se sentirán el próximo año, Martin recalcó que los clientes van a seguir operando normalmente con sus bancos hasta el día en que se haga la fusión propiamente dicha. “Y, a partir de ahí y para el día D, vamos a poner toda nuestra inteligencia, todas las experiencias de otras entidades, todo lo que hemos aprendido en estos muchos años al servicio para que la experiencia y la calidad de la atención se mejore”, agregó.

Igualmente, el directivo de la entidad bancaria accedió a responder algunas preguntas que los clientes de Atlas y Familiar se están haciendo desde que se conoció la noticia de la fusión.

- ¿Qué pasará con mi cuenta en Atlas o en Familiar con la fusión?

- Es muy probable que los clientes mantengan su mismo número de cuentas y que van a operar siempre en el ambiente en que estuvieron haciéndolo. Lo único que sé es que vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que la experiencia del cliente operando con ese nuevo banco sea mejor de la que tenía operando con el banco con el que hoy está haciendo. Es decir, que tengan los mismos procedimientos, que la pantalla que esté viendo sea similar a la que tiene hoy o que el proceso sea muy amigable como para que se pueda aprender las nuevas funcionalidades que eventualmente se puedan ofrecer.

- ¿Habrá días en este proceso de fusión en que no se podrá retirar dinero de los cajeros o que los servicios online serán interrumpidos?

- Estamos muy lejos de ese momento y yo estoy seguro de que va a haber momentos en que los sistemas tienen que darse de baja para acoplarse, pero esas cosas las haremos en el momento en que la gente no utiliza los servicios bancarios seguramente. Los bancos hacemos permanentemente actualizaciones de los sistemas y tenemos que bajarlos durante un par de horas para hacer estos trabajos; generalmente se hacen en horas de la madrugada, de tal forma que el cliente sienta lo menos posible. Obviamente esto va a ser un tema más complejo, pero vamos a poner todo nuestro esfuerzo y toda nuestra inteligencia como para que esos procesos sean lo menos traumáticos posible; si eso no lo logramos, esta fusión no será un éxito.

-¿Qué va a pasar con las sucursales que tienen ambos bancos en Asunción y en el interior del país?

- Hoy también es muy prematuro responder a esa pregunta. Somos conscientes de que en Paraguay todavía se sigue necesitando de la atención presencial. No podemos decir que vamos a ir solamente a un modelo digital, hay una tendencia muy fuerte, pero la presencia, la atención presencial, también es muy importante. Dicho esto, las sucursales físicas se van a seguir manteniendo en todos los lugares donde hoy están operando.

Obviamente, si hay dos sucursales muy cercanas, seguramente se va a ver la forma de optimizar esas sucursales, pero en ningún caso pensamos en cerrar las sucursales. Vamos a buscar una optimización en el uso de los recursos físicos, pero lejos está de nuestra intención no tener una atención física.

¿Cuántas sucursales tienen ambos bancos en Asunción y en el resto del país?

El Banco Atlas, actualmente, tiene unas 28 sucursales y el Banco Familiar tiene poco menos de 50, así que juntos estaremos con alrededor de 75 sucursales. Hay ciudades donde en ambos bancos tenemos sucursales, es allí donde tenemos que optimizar bien, ver cómo manejar esa situación. Lo que nos queda claro es que no podemos dejar la ciudad, vamos a tener siempre una presencia suficientemente cómoda para nuestros clientes.

- ¿Sus clientes podrán usar el cajero de uno u otro banco indistintamente, sin costo?

- Los cajeros, hoy día pueden hacer eso, porque todos estamos conectados a una misma red. Los clientes de Atlas pueden operar tranquilamente en los cajeros de Familiar y los clientes de Familiar en los cajeros de Atlas, como pueden operar en cajeros de otros bancos también, porque lo que es importante es la red a la cual están adheridos, y todos estamos adheridos a la red de Infonet. Claro, una vez que las empresas se fusionen, serán uno solo, por lo tanto esos cajeros pasarán a pertenecer a una única entidad, y los clientes ya no tendrán que pagar ningún costo adicional al operar en sus propios cajeros.

- ¿Con respecto a las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito de los clientes de ambos bancos, tendrán que renovarse con la nueva marca Atlas Familiar o van a poder seguir manteniendo sus mismas tarjetas?

- Estas tarjetas van a seguir funcionando normalmente. Tu pregunta también es muy adelantada en este momento, pero de acá a 180 días, o más; una vez que los bancos estén fusionados, las tarjetas van a seguir funcionando normalmente. Seguramente que, a partir de ahí habrá un proceso de renovación del stock de tarjetas, pero va a ser un proceso ordenado. Ese proceso, en la medida en la que se vayan venciendo esos plásticos, se van a ir reponiendo con los plásticos nuevos, pero no va haber un solo momento en que la gente tenga que cambiar su plástico. Ahora, internamente, las tarjetas siempre van a seguir operando normalmente. Hoy van a operar normalmente y cuando estemos fusionados van a seguir operando normalmente, independientemente de si esa tarjeta haya sido emitida por Banco Atlas o por Banco Familiar.

- ¿Qué ventajas obtendrán los clientes de ambos bancos con esta fusión, qué es lo que se viene, lo más próximo en cuanto a beneficios?

- Hoy todavía no puedo responder a esa pregunta, porque los bancos tenemos todavía nuestras promociones y nuestras estrategias para todo lo que resta del año 2024. Cada banco va a seguir atendiendo a sus clientes y haciendo sus promociones. Banco Familiar tiene promociones importantes en supermercados, en la parte gastronómica también, y Banco Atlas tiene una relación muy importante con la cadena de Biggie y otra serie de beneficios. Así que cada entidad va a seguir manejando sus propias promociones. Seguramente que, en un tiempo más lejano, empezaremos a pensar cómo juntar estas promociones, para que todos tengan estos beneficios.