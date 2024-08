Robo en radio base de Copaco-Vox en Fernando de la Mora: no descartan que sea un “sabotaje”

En la madrugada del fin de semana pasado, desconocidos ingresaron a una radio base de Copaco-Vox ubicada en las calles 15 de Agosto y Magallanes de la ciudad de Fernando de la Mora (zona sur), sustrayendo equipos de servicios inalámbricos 3G y 4G.

Los delincuentes forzaron el acceso al predio, violentaron gabinetes y se llevaron componentes técnicos esenciales para la cobertura de la zona. Esta situación afectó a los clientes de las telefónica estatal, según informó esta tarde a ABC el presidente de la compañía, Óscar Stark, quien tampoco descartó que se trate de un sabotaje

La compañía ha presentado una denuncia formal ante las autoridades, solicitando una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Además, la estatal ha reforzado la seguridad en el sitio para evitar futuros incidentes similares.

“Esos son equipos que se compraron en el año 2010, están totalmente depreciados y son equipos que ya no se venden actualmente en el mercado. Entonces no van a poder vender como tales, solo podrían vender como chatarra o para repuestos. Eso también llama la atención y no se descarta que sea sabotaje”, expresó.

Los usuarios afectados

El equipo técnico ya está trabajando en la reinstalación de los componentes robados y en la restauración del servicio, con el objetivo de garantizar la continuidad de la cobertura en las áreas afectadas.

Stark destacó que además del perjuicio material directo afecta a los usuarios y a la facturación de la compañía. “Son 97 los usuarios afectados y que corresponden a Copaco 4G y 63 usuarios corresponde a Vox 3G. Además afecta a todos los usuarios de Vox, cuando pasan por esa área”, lamentó.