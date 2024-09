Guardería denunciada por abuso funcionaba sin habilitación del MEC

En la denuncia presentada, tanto en el MEC como en el Ministerio Público, el padre del niño informó que al retirarle de la guardería se percató de que los genitales de su hijo tenían sangre. Supuestamente la enfermera que atiende el albergue había notado una anomalía en el pequeño, por lo cual la profesional procedió a “pelarle” (el pene).

Responsables de la institución negaron el hecho y la investigación continúa en la fiscalía, aún sin resolución. Lo concreto es que se detectó que la guardería no cuenta con habilitación, según lo confirmó la directora de Niñez del MEC, Sonia Escauriza.

“Al recibir la denuncia nos constituimos en la institución y dejamos constancia en acta que la guardería que subcontrata la Industria Nacional del Cemento (INC) para sus funcionarios no está habilitada por el MEC, solo cuenta con una solicitud de habilitación que presentó en la Supervisión. Remitimos un informe a la INC sobre el hecho para que tome medidas y solicitamos que se aparte a la enfermera en cuestión de la guardería”, refirió Escauriza.