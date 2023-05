Veinte años luciendo la capa del Dr. Francia

Celebrando otro año de la independencia patria, Jorge Ramos se enfunda nuevamente en el personaje del Dr. Francia y lo hace con una gira a Argentina, Canadá y Estados Unidos llevando el unipersonal José Gaspar.

“Darle vida a una personalidad como el Dr. Frencia es todo un honor y un privilegio”, confiesa el actor. “Llevar en formato teatral un retazo tan importante de la historia de nuestro país por todo el mundo realmente es un orgullo”, agrega.

Todo empezó en 1991 cuando Agustín Núñez convocó a Jorge Ramos a ser parte del elenco de la versión teatral de la novela Yo, el Supremo de Augusto Roa Basto, en una versión de Gloria Múñoz. Luego, en 2003, a pedido de Jorge Ramos, Hernán Jaeggi escribe el unipersonal José Gaspar, con una visión diferente sobre el mismo personaje. “Realmente es un honor, un orgullo, una satisfacción enorme ver que han pasado 20 años y continúa vigente la obra. Eso realmente satisface y enorgullece”, reitera el artista.

Hasta que el público diga: ¡Basta!

“De repente le busco la explicación y no sé. Es increíble”, afirma Jorge sobre los 20 años de llevar una obra unipersonal a los cinco continentes, 55 ciudades extranjeras y 53 ciudades de Paraguay, en casi ya 3.000 funciones.

Cuando surgió el proyecto, el estreno fue en 2003 en el Arlequín Teatro. “Como siempre, pensamos que estaríamos en cartelera un mes o algo así y luego llevar un poco a algunos colegios, facultades, universidades, instituciones educativas, pero jamás pensamos que iba a durar tanto tiempo en forma ininterrumpida, porque nunca se dejó de hacer. Nunca dejé de presentar la obra”, asegura.

“Creo que muy pocas veces se habrá dado”, revela. “Así que continuamos, seguimos y vamos a seguir hasta que nos den las fuerzas y hasta que el público pida, las instituciones educativas me convoquen y también viajes al extranjero. Mientras todo eso esté en movimiento, José Gaspar seguirá vigente”, sostiene.

Con la dirección de Gustavo Ilutovich, la gira internacional, que va hasta el 31 de mayo, está apoyada por el Fondec y el auspicio de las embajadas de Paraguay en Buenos Aires, Ottawa y Washington DC, así como de asociaciones privadas de paraguayos residentes en esos países.

Jorge Ramos considera al Dr. Francia padre de nuestra nacionalidad. “Porque él, desde que tomó las riendas del gobierno, se propuso concretar, afianzar la naciente República paraguaya, afianzarla como una nación soberana contra muchos enemigos en aquel entonces. Él se puso enfrente y salió airoso. Sus enfrentamientos con España, queriendo recuperar lo que perdió, con Inglaterra, con Portugal y con los porteños en aquel entonces. Incluso, podemos citar sus enfrentamientos, en su momento, con muchos de sus ex compañeros de la independencia. A muchos de ellos él consideró traidores a la patria y mandó ejecutar”, opina.

Sus luchas fueron infinitas y constantes. “Entonces, si no hubiera pasado por estas tierras un señor llamado José Gaspar Rodríguez de Francia, en este momento no existiríamos como paraguayos, porque no existiría el Paraguay. Seríamos parte de alguna provincia argentina o de algún estado del Brasil. Por eso, lo considero el padre de nuestra nacionalidad, ícono en la historia paraguaya, y como toda figura trascendente, controvertida, están los que se manifiestan a favor y otros en contra. Pero así se presentan las situaciones en torno a figuras tan importantes y descoyantes que de repente se presentan en un país”, sostiene.