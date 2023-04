Paraguayo gana concurso y produce animación para Red Hot Chili Peppers.

Un paraguayo ganó un concurso hecho por la banda Red Hot Chili Peppers, para celebrar el primer aniversario del lanzamiento de su disco “Unlimited Love”.

El trabajo de Percio Ulises Duarte Bareiro se publicó en la plataforma Spotify con la canción “The Heavy Wing”. El animador contó a ABC Color que se enteró del concurso mediante las redes sociales. “Fue ya una convocatoria mundial de Red Hot en sus redes, para celebrar el aniversario de su disco lanzado el año pasado, donde ellos eligen ya sea dibujos o animaciones para cada cancion para utilizarlas de Canvas en Spotify, o sea, la imagen de fondo de la canción”, indicó.

Igualmente, mencionó que realizó la animación inspirada en dicha canción ya que es su favorita. “Eligieron mi animación para el tema de The Heavy Wing, yo envié para esta canción en específico porque es mi favorita del álbum y me inspire conceptualmente en ella”, señaló.

También comentó que, si bien el concurso no tiene un premio monetario, el hecho de que su banda favorita use algo de su creación, ya es un privilegio.”Yo los sigo desde la adolescencia, el premio para mi es solo ver que el grupo que me apasiona consideró mi trabajo , a veces el dinero no siempre da la felicidad”, enfatizó.