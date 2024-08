“Out of tune” presenta avance en Asunción

El filme “Out of tune: Lost in Rosario”, codirigido por los argentinos Ezio Massa y Gustavo Postiglione, presentará a un actor estadounidense que llega a Rosario, Argentina, enviado por su representante para reunirse con un director y protagonizar una película. Pero, al llegar se encuentra con que este director no aparece y el protagonista deambula por la ciudad con algunos enredos por su nulo manejo del español.

Lea más: Dominique Dubosc dará charla y presentará “Memoria desmemoriada” en Cine de Barrio

Chambarry, que estuvo presente en esta presentación, explicó que una de las particularidades de su personaje es que siempre es confundido con otros actores como Al Pacino, Andy García u otros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Daumas explicó que la intención es que esta película hablada en inglés sea la primera de una trilogía, que buscará también potenciar la producción audiovisual en nuestro país a través de una nueva productora llamada Tres Fronteras Cine.

Massa, por su parte, explicó que están remitiendo la película a varios festivales como Sundance y South by Southwest, pero que también tienen previsto estrenarla en nuestro país hacia fin de año, así como en los cines de Latinoamérica.