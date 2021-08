Asunción de mis amores

Con funciones hoy a las 20:00, y el sábado 14 y domingo 15 de agosto a las 19:00, el BCMM homenajeará a Asunción con un show basado totalmente en músicas paraguayas. Las entradas cuestan G. 50.000 y se pueden conseguir vía online por Red UTS o en ventanilla del teatro antes de cada función.

Además del citado elenco, este espectáculo es protagonizado también por la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Juan Carlos Dos Santos. Además, contará con la participación especial de la Banda Folclórica Municipal, dirigida por Roberto Zaracho, y como invitados especiales los cantantes Andrea Valobra y Enrique Zayas, de Paiko.

La obra, al decir del director de la compañía, está compuesta “en un 98%” por piezas nuevas creadas especialmente para esta ocasión. “Bailarines y coreógrafos pusieron garra para crear obras en tiempo récord y la verdad que los trabajos son excelentes. Estoy muy contento”, subrayó.

De esta manera, se busca también dar una oportunidad a jóvenes coreógrafos a presentar trabajos inéditos y a manera fomentar la creación coreográfica.

Las danzas que subirán a escena son creaciones de Robson Maia, Gianinna Fernández, Diana Ivanauskas, Ángel Ovelar, Agustina Torres, Adrián Ávila, Diana Arce, Hernán Correa, Pamela Giménez y Miguel Bonnín.

Algunas de las canciones del repertorio son “Entretejidas”, “Fantasías de Pérez”, “Y (Agua)”, “Tren lechero”, “Ñembosarai”, “La Catedral”, “En mis recuerdos”, “Despertar sin tu alma”, “Inherencia guaraní”, “Oñondive”, “Mis noches sin ti”, “Che valle”, “Jeroky rory”, “Asunción del Paraguay”, “Vy’a guasu” y “Paraguarí”.

Expresar desde el arte

Bonnín destacó la presencia de los músicos y cantantes que “aportan una creatividad y buena onda impresionante” al show. “Es un conglomerado de artistas de primer nivel entre músicos, bailarines, cantantes. Feliz de que podamos juntarnos y con pocos recursos podamos hacer un espectáculo como este”, mencionó.

Indicó además que el público está respondiendo positivamente, pues ya se vendieron muchas entradas. “Queremos recuperar el espectáculo presencial porque no es lo mismo ver por streaming, es otra realidad y nosotros queremos que el arte vaya de corazón a corazón, del corazón del artista al corazón del público, entonces necesitamos el contacto con el público. Que los bailarines, músicos, cantantes expresen esto que la pandemia nos produjo y que tiene ganas de explotar”, planteó el director y docente.

En dicho sentido reflexionó que la pandemia, que dejó a la compañía sin poder estrenar obras por más de un año, “nos ha cambiado”. “Fue muy doloroso no poder trabajar, expresarnos. A todos nos ha cambiado la pandemia porque nos ha hecho valorar cada minuto de vida, cada trabajo que se hace”, añadió.

Además, precisó que este homenaje llega en un momento “difícil” que el país está viviendo, por lo que con arte ellos quieren “dar ilusión y esperanza”. Entregar el mensaje de que “Paraguay puede salir de todo esto, a pesar de todos los dolores que hemos pasado”.

“Es realmente un homenaje a Asunción, a Paraguay, a esta ciudad que a mí particularmente me gusta mucho, la ciudad que si me dan para elegir dónde vivir yo quiero vivir en Asunción. He vivido en muchas capitales del mundo y con todos los problemas que tiene Asunción a mí me fascina, con su sol y la alegría de su gente”, aseveró el maestro Bonnín.