Festival de Música Contemporánea rendirá tributo a Ralph Vaughan Williams

Los conciertos se llevarán a cabo a las 20:00 en el Auditorio del Amba’y (Brasil 141), con acceso libre y gratuito. También serán transmitidos a través de la página de Facebook UniNorte Paraguay.

Bajo la dirección del maestro Fabián Vivé, la orquesta desarrollará este jueves un programa con piezas de Ralph Vaughan Williams, Paul Hindemith, Maurice Ravel y Camille Saint-Saëns. La primera bailarina del Ballet de Uninorte, Carmen González Cano, acompañará la interpretación de una de las piezas de Saint-Saëns.

En tanto, el repertorio del concierto de este viernes incluirá un homenaje a la guarania con la obra “Nde rendápe aju”, del compositor José Asunción Flores, con la participación de la soprano Sara Benítez. También se podrán escuchar obras de Gerald Finzi, Peter Warlock y de Ralph Vaughan Williams.

¿Quién era Ralph Vaughan Williams?

El compositor Ralph Vaughan Williams nació el 12 de octubre de 1872 en Down Ampney, Gloucestershire, Inglaterra. A lo largo de su carrera cultivó se dedicó al estudio del folclore de las islas Británicas, así como también de la música inglesa antigua y barroca. Cultivó todos los géneros, con una dedicación especial a la ópera y a la música para orquesta.

Entre sus obras se encuentran la Fantasia on Greensleeves, Hugh the Drover, Sir John in Love y también una composición para la película “Scott of the Antarctic”. Su famoso himno Old Hundredth Psalm se escuchó por primera vez en la coronación de la Reina Isabel II en la Abadía de Westminster, en el año 1953.

Vaughan Williams falleció el 26 de agosto de 1958 en Londres y fue enterrado en la abadía de Westminster con todos los honores como reconocimiento a su contribución a la música.

El XIII Festival de Música Contemporánea cuenta con el apoyo de la Embajada Británica en Asunción.