El juego artístico de Sebastián Boesmi

“Too Many Things” podría traducirse al español como “demasiadas cosas”. Sebastián Boesmi señaló que en esta muestra, que está habilitada en la galería Matices (Cruz del Defensor 241), buscó no solo reflexionar sobre lo que nos pasa como sociedad y en nuestras comunidades, sino también representar el contexto de la “Noche de galerías” en la que se habilitaron 11 muestras, con un flujo muy importante de gente.

“Creo que están pasando demasiadas cosas, eso hace que estemos hiperconectados y hace que estemos un poco más sensibles hacia casi todo”, expresó.

En el nombre de esta muestra, que cuenta con la curaduría de Ticio Escobar, Boesmi también busca reflejar la diversidad de técnicas que hay en sus obras.

“Hay vídeos, hay pinturas, hay esculturas por impresión 3D con bioplásticos provenientes de la fermentación de la mandioca y el maíz que son mezclados con cerámicas y luego trabajados a mano, pintados a mano, son piezas únicas”, detalló.

Agregó que también propone esculturas en bronce “una fundición que tiene 94% de pureza” y neones en vidrio forjados a mano que siguen la línea de investigación con las obras que presentó el año pasado.

Un artista internacional

Boesmi nació en Salta, Argentina, pero a los cinco años se instaló en Asunción. Actualmente vive y trabaja en Madrid, España; por lo que se considera “un artista internacional y una persona en constante expansión”.

“Yo creo que mapa no es igual a territorio y que en el mundo del arte contemporáneo todo vale. Yo conozco mis orígenes y soy fiel a mis orígenes”, sostuvo el artista y señaló que este es el motivo por el que cada año decide retornar a Paraguay.

“No me olvido del lugar donde yo me formé, no me olvido del público que me hizo ser el artista que soy hoy en día”, acotó.

Boesmi comentó recientemente integró una selección de 40 artistas españoles contemporáneos para un encuentro realizado en Galicia y también fue destacado en el ABC Cultural de España con la exposición “Culto al cuerpo”, que se habilitó recientemente en Madrid.

En este sentido, celebró la posibilidad de poder tener a Madrid y Asunción como lugares de producción y contar con el apoyo de la gente. “Eso es sumamente importante porque hace que no nos extingamos los artistas y hacen que nuestras creaciones no se queden en la anécdota”, agregó.

Volviendo a la idea de “Too Many Things”, Boesmi refirió que en su trabajo ofrece una yuxtaposición de elementos que te van contando diferentes historias. “Inclusive podés ver las obras todos los días, pero vas a ver diferentes cuadros. Eso hace que mi obra no se agote tan rápidamente”, explicó.

Y sostuvo que esto está vinculado a su propósito como artista que es no dejar de lado esa parte lúdica del arte contemporáneo. “Me di cuenta que todo está súper estructurado, que la mayoría de los artistas tienen una práctica y un método.. y me incluyo porque soy muy de método y muy ordenado”, señaló.

“¿Pero qué pasa con el arte? ¿Qué pasa con el divertimento?”, cuestionó.

El Piano Toro

En esa vinculación con lo lúdico, Boesmi dio forma en esta exposición a “El Piano Toro”, un personaje que nació como un dibujo en sus cuadernos de colegio. Cree que la inspiración vino de ver a su mamá tocando el piano y que con este personaje busca representar la mezcla entre sensibilidad y fuerza.

Actualmente “El Piano Toro” es también un proyecto de investigación de materiales, con el que Boesmi también busca dar un mensaje y abordar temas como la sostenibilidad y lo artesanal de la cerámica.

“Empiezo con los bioplásticos, empiezo con la cerámica, con el bronce y mi objetivo es seguir con el mármol, con el granito, con el vidrio, e inclusive seguir con otros materiales que ni siquiera son considerados”, comentó el artista.

Boesmi destacó además la capacidad que la pintura de enseñarle a “no controlarlo todo” y también de reflejar sus sentimientos a través de los colores que plasma en cada lienzo.

“Too many things” estará habilitada hasta el próximo 13 de julio. Las visitas se pueden agendar en el Instagram @galeria_matices.