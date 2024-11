Modifican letra de la canción +57 tras críticas por sexualización de menores

El reciente estreno de la canción +57, que reúne a destacadas figuras del reguetón colombiano como Karol G, Maluma, J Balvin, Feid, Ryan Castro y Blessd, generó una ola de críticas por incluir en su letra una referencia que sexualizaba a niñas desde los 14 años.

La polémica se originó en una estrofa de la canción en la que la palabra “fourteen” (14 en inglés) aludía a menores de edad de manera sugestiva, lo que fue duramente cuestionado en redes sociales y por el público en general.

A raíz de la controversia, los artistas decidieron hacer un ajuste en la letra. En una versión revisada y lanzada rápidamente tras las críticas, la palabra “fourteen” fue reemplazada por “los eighteen” (18 en inglés), eliminando la referencia a una edad que podría interpretarse como inapropiada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: El comunicado de Karol G luego de que una canción suya sea acusada de sexualizar a menores: “Me disculpo de corazón”

El comunicado de Karol G

Tras la polémica que generó +57, Karol G publicó un comunicado en sus redes sociales, lamentando lo sucedido.

“Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad. Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busco involucrarme en proyecto donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas.

Como artistas, estamos expuestos a la opinión pública, y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieren y personas que difieren de lo que hacemos. Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los post falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde twitter, cuenta que no uso desde hace más de 6 meses. En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente... Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón.

Quiero agradecer una vez más a mis fanáticos por su amor y apoyo incondicional, lo valoro muchísimo, y a los artistas que participaron conmigo en la canción, guardo en el Cora la energía bonita con la que trabajamos ese día! Gracias a todos. Carolina”, escribió en sus redes sociales.