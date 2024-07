“MaXXXine”: un homenaje de Ti West a las “scream queens”

Como parte de una trilogía de terror, Maxxxine es una película sangrienta con elementos del género “slasher”. Incluye escenas violentas y dolorosas, pero combinadas con juegos psicológicos, misterio y suspenso. A medida que avanza el filme no solo se resuelve un asesinato, también se da el viaje de la protagonista en un camino de autodescubrimiento.

A diferencia de las dos entregas anteriores, esta película se distancia de la villana conocida, explorando nuevos territorios aunque sigue conectada con la historia original. Un nuevo villano surge y aunque la trama es muy predecible, tiene algunos giros que entretienen y mantienen en vilo al espectador.

El asesino en Maxxxine es un psicópata, loco, extraño y con un delirio místico. La historia nos recuerda al cine de los años 70, con pequeñas pistas del villano a lo largo de la película, pero Ti West guarda la verdad hasta el momento

En cuanto a la producción, esta se destaca con vestuarios, música y elementos clave de la sociedad en Hollywood en los 70. Encontramos lugares icónicos de filmación y menciones a leyendas del cine. Hay referencias que enriquecen la historia, capturando la esencia de los años 80.

Un elenco destacado

Mia Goth se destaca al dar vida a un personaje con una extrañeza interesante, rindiendo homenaje a las “scream queens” de los clásicos slashers. En Maxxxine, también encontramos a Elizabeth Debicki, Lily Collins, Halsey y Kevin Bacon, desempeñando roles clave en la trama.

Goth domina la pantalla con una presencia hipnótica, capaz de transmitir una gama compleja de emociones sin necesidad de diálogos extensos. Su dominio del lenguaje corporal y sus expresiones faciales son tan precisos que nos hacen sentir cada una de las motivaciones y conflictos internos de Maxine.

Si bien “MaXXXine” no alcanza las alturas de sus predecesoras, es una pieza central que sirve de conclusión a la historia y que da un cierre satisfactorio para los fans “que no van a aceptar un final que no merezcan”.

Ficha técnica: “MaXXXine”

Director: Ti West

Guionista: Ti West

Productor: Mia Goth, Jacob Jaffke, Harrison Kreiss, Kevin Turen y Ti West

Música: Tyler Bates

Fotografía: Eliot Rockett

Elenco: Mia Goth, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Halsey, Lily Collins, Giancarlo Esposito, Kevin Bacon