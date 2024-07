Días muy fríos: el peor enemigo de los dolores de huesos

Sentirse rígido, no poder mover las piernas o no lograr el movimiento de las manos son síntomas comunes en esta temporada invernal; sin embargo, quedarse quieto no es una opción. En esta nota te contamos qué se debe hacer en estos casos.

La reumatóloga Yanira Rossana Yinde, del Hospital de Clínicas, señala que durante el año el 60% de las consultas son por dolores y que en invierno aumenta al 80%. “Lo que más duele son las piernas, las extremidades y la columna”, especificó.

Explicó que al adulto mayor es al que más le cuesta moverse, se siente rígido, no completa el rango de movimiento como abrir y cerrar las manos, siente dura la cintura y no puede extender las piernas.

En el caso de las mujeres a las que alguna vez se les inyectó la epidural también sienten dolor en la columna, donde se introdujo la aguja.

“En todo nuestro cuerpo hay nervios, sensores del cerebro que le informan qué sucede. Muchas veces quedan dañados o irritados por el procedimiento y puede durar toda la vida, la zona se vuelve más sensible”, explicó.

Agregó que donde exista un traumatismo o las personas que se dedicaron a lavar ropa, cubiertos, alguna vez se lesionaron el tobillo o levantaron planteras pesadas y, aunque la lesión sea mínima, con el tiempo se acumula y aumenta el dolor.

Se trata de reacciones naturales del cuerpo

Explicó que el dolor es una memoria de que ahí hubo traumatismo o lesión, por lo que recomendó conservar la movilidad para evitar la rigidez cuando la zona no está muy dañada.

Se deben realizar ejercicios controlados, ya que son bastante eficientes. “Los movimientos tienen que ser repetitivos y suaves de a acuerdo a la condición del paciente”, detalló.

También dijo que el peso debe ser lo más cercano posible a la normalidad, porque el sobrepeso lleva a la sobrecarga de las articulaciones y cuanto más frío hace duele más.

“En la casa hay que moverse un poco, aprovechar el sol y recordar que lavar la ropa o cubiertos no es movimiento. Una dieta lo más sana posible debe acompañar el día a día”, señaló.

El dolor “pronostica” la lluvia

Es común que los adultos mayores o personas que hayan sufrido alguna lesión “se conviertan en pronosticadores del tiempo”.

“Sabemos que va a llover porque duelen las rodillas o las articulaciones, la cadera o la columna”, ejemplificó.

“Cualquier cambio de presión atmosférica activa los sensores del cuerpo, de defensa y del dolor. Cuando se sufrió algún daño, duele”, finalizó.