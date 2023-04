Los Beckham celebraron las Bodas de Papel de Brooklyn y Nicola Peltz

El hijo mayor de Victoria y David Beckham, Brooklyn, celebró su primer aniversario de boda con Nicola Peltz. Y fue precisamente la suegra, Victoria Bekcham, quien se mostró emocionada en las redes sociales al compartir una imagen con el joven matrimonio el día de sus Bodas de Papel.

Victoria Beckham: “Los amamos”

“Es tan especial estar juntos para celebrar su primer aniversario de bodas. Los amamos”, expresó la ex Spice Girls y Nicola Peltz reaccionó rápidamente al posteo de su famosa suegra respondiendo: “¡Hoy fue tan divertido! Te queremos mucho”.

Con estos mensajes se pueden concluir que existe una muy buena onda entre Victoria Beckham y Nicola Peltz, pues varios rumores aseguraban que había una fría relación y hasta un distanciamiento entre suegra y nuera.

Brooklyn Beckham: “Me casé con mi mejor amiga”

El enamorado marido Brooklyn Beckham, de 24 años, también utilizó las redes sociales para dejar un lindo mensaje a su esposa Nicola Peltz.

“Hoy hace 1 año que me casé con mi mejor amiga. Soy la persona más afortunada de poder llamarte mi esposa porque eres mi todo”, expresó el primogénito de Victoria y David Beckham.

“Soy la persona más afortunada en esta tierra por poder despertar junto a tu hermosa cara cada mañana, que sean muchos años más bebé. Te quiero mucho, mucho, mucho”, destacó Brooklyn Beckham el día de su primer aniversario de casado.

Mientras que la feliz esposa Nicola Peltz escribió en su cuenta de Instagram: “No puedo creer que haya pasado un año desde que caminé por el pasillo. Te amo tanto bebé. Me encanta ser tu esposa. No podía imaginar mi vida sin ti, eres todo lo que he soñado y estoy tan feliz de tener mi vida contigo”.