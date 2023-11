Neymar y Bruna Biancardi, ¡se terminó el amor!

A menos dos meses del nacimiento de su hija Mavie, Bruna Biancardi y Neymar están separados. Así lo anunció la mamá de estreno en sus historias de Instagram.

“Este es un asunto particular, pero como diariamente me relacionan a noticias, rumores y bromas, informo que no estoy en una relación”, escribió Bruna Biancardi en la red social de la camarita.

Luego, la mamá de la hija de Neymar destacó: “Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que así me dejen de vincular a las frecuentes noticias. Muchas gracias”.

El pasado 6 de octubre nació Mavie la hija de Bruna Biancardi y Neymar. Ahora, a menos de los dos meses de vida de la beba, la mediática pareja está separada, tras la divulgación de una serie de mensajes privados entre el futbolista brasileño y una modelo de OnlyFans, aunque los rumores de infidelidad de parte de Neymar siempre estuvieron presentes en su relación con Bruna Biancardi.