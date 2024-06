Vídeo: Jennifer Aniston lloró al hablar de los 30 años de “Friends”

Durante su participación en el evento anual de Variety “Actors on Actors”, la creadora y estrella de “Abbott Elementary”, Quinta Brunson, le preguntó a Jennifer Aniston, de 55 años, cómo se siente al ver estos días la icónica comedia de NBC, “Friends” que se estrenó el 22 de septiembre de 1994.

“No me hagas llorar”, respondió Aniston. Brunson, de 34 años, prometió que no se harían llorar mutuamente. Sin embargo, al notar que Aniston ya estaba llorando, sugirió no hablar del tema. Pero la actriz de “The Morning Show” inclinó la cabeza hacia atrás para contener las lágrimas.

“Lo siento, solo empecé a pensar en…” dijo Aniston, aclarando que eran “lágrimas de felicidad”, antes de que alguien fuera de cámara le diera un pañuelo. Luego bromeó que, al igual que el programa, ella también estaba cumpliendo 30 años.

“Es tan extraño pensar que ya tiene 30 años”, dijo. “La emoción que sentimos, parece que fue ayer. El hecho de que haya tenido una vida tan maravillosa y siga significando mucho para la gente es uno de los mayores regalos que creo que todos, los seis, jamás podríamos imaginar. Nos vemos, anoche estuve en FaceTime con [Courteney Cox] por una hora y con Lisa [Kudrow] y los chicos... es una familia para siempre.”

“Friends”: Jennifer Aniston destacó que sin la redes sociales pudieron estar protegidos

Aniston también destacó que, al emitirse “Friends” antes del auge de las redes sociales, las estrellas pudieron mantenerse “aisladas y protegidas” de los comentarios en línea y enfocarse en “el programa”.

“Era una época inocente”, comentó. “Aunque se convirtió en algo grande... pudimos estar juntos y apoyarnos”.

La muerte de Matthew Perry

A finales de octubre, Perry, de 54 años, fue encontrado muerto en su jacuzzi debido a los “efectos agudos de ketamina”. Su muerte, que sigue bajo investigación mientras las autoridades investigan cómo obtuvo la droga, fue declarada accidental.

Aniston, Cox, Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc asistieron al funeral del cinco veces nominado al Emmy a principios de noviembre, después de emitir un comunicado conjunto sobre su muerte.

Los “totalmente devastados” actores señalaron en el comunicado que “éramos más que compañeros de reparto. Somos una familia.”