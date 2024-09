Maga Páez recibió sus 38 años rodeada del amor de su familia

“Llegaron los 38″, expresó Magalí Páez junto a unas imágenes donde se lo ve con su esposo Patricio Escobar, sus pequeños Bauti y Balta, y su madre, doña Laude Benítez.

Las postales que la influencer Maga Páez compartió con sus más de 1.300.000 seguidores en Instagram fueron captadas por la fotógrafa Liza Ramos.

“Este día me hace reflexionar en todo lo hermoso que Dios me regala demostrando su amor a través de mi familia, de mis seres queridos, con tanta gracia (regalos inmerecidos) que nunca deja de sorprenderme y sobre todo me llena de paz, gozo y plenitud”, escribió emocionada Maga Páez el día de su cumpleaños número 38.

“Gracias por sus buenos deseos y todo el cariño, que se les multiplique”, expresó dirigiéndose a sus incondicionales fans.

En otro posteo con más imágenes familiares, Maga Páez destacó al dar una nueva vuelta al sol: “Ellos, mi motor, mi fortaleza y mi tesoro. Mi gran regalo del cielo. Los amo mucho y soy muy bendecida en tenerlos”.