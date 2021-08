Gremios acusan al Gobierno de empujar a juegos de azar hacia el lavado de dinero

Representantes de gremios de juegos de azar criticaron a las autoridades del Gobierno y en particular a la Conajzar, por empujarles a trabajar en la informalidad y no poder cumplir con las normativas antilavado. El principal inconveniente es que no acceden a cuentas bancarias, lo cual les impide realizar importaciones legales.