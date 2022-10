Lo criticaron por su pronunciación y ahora va a relatar el clásico Cerro Porteño-Olimpia

Lo trataron de “juru tavy” (ignorante) y le dijeron que se dedique a otra cosa. Los comentarios que recibió en sus cuentas en redes sociales fueron duros, pero eso no lo detuvo. El joven hablaba solo guaraní y al llegar a Asunción tuvo que aprender español para relatar sus partidos. “Llegué a Asunción sin saber decir más que ‘Hola’ en español, pero aprendí mucho y sigo aprendiendo”, afirmó Digno Quiñónez.

Tiene 28 años y es oriundo de Villa Ygatimi, departamento de Canindeyú. Está estudiando Ciencias de la Comunicación en una universidad privada, cuya cuota paga con el salario que recibe trabajando como jardinero. Mientras tanto, administra su propia página a la que llamó “Paraguay Deportes”, en la cual publica información deportiva, relata partidos de fútbol, y publica datos estadísticos.

“Añemopy´aguasu ha aju. Añeha’ambaite añe’ e hagua españolpe” (Me llené de valor y vine a Asunción. Me esfuerzo mucho todos los días para hablar mejor en español”, manifestó Digno en guaraní, nuestro idioma nativo en se expresa con mucha confianza.

Tras las repercusiones que generó su transmisión y sus ganas por superarse, le escribieron desde la cuenta del Club Cerro Porteño y le invitaron a relatar el clásico ante Olimpia el próximo 16 de octubre completamente en guaraní. “Ndaikatui aguerovia gueteri. Ahata, jaikuaa ningo upeva (Todavía no lo puedo creer. Voy a ir, claro que sí, sin duda”, afirmó.

Digno reconoce que los comentarios negativos que recibió por su pronunciación del idioma español, lo entristecieron, pero los comentarios positivos y de aliento que recibió fueron muchos más, por lo que terminó animándose a más.

Trabaja como jardinero para pagar sus estudios

El joven cursa el cuarto semestre del segundo año de la carrera de Ciencias de la Comunicación. “Mi sueldo como jardinero es de G. 1.200.000, de los cuales, G. 800.000 van para mi facultad. Otro poco va para pagar mi teléfono celular que compré a cuotas. Me sobra muy poco para vivir, pero ese teléfono es mi herramienta de trabajo, con él hago mis transmisiones y me informo”, comentó.

“Yo me voy a las canchas a las canchas, a los partidos y me encuentro con los periodistas deportivos de todos los medios, los relatores, comentaristas. Les saludo a todos y hablamos. Yo quiero trabajar como ellos. Mi meta es ser periodista deportivo y mi gran sueño es ser relator deportivo”, anunció.

Contó que en 2004 decidió que quería ser periodista deportivo y desde entonces empezó a anotar en un cuaderno todos los datos que podía, nombres de jugadores, datos estadísticos, informaciones diarias que escuchaba en la radio. “Cuando tuve celular e internet empecé a ver en Youtube tutoriales de español, de periodismo deportivo. Practico, grabo mis prácticas y después escucho a ver que tal me fue, me estoy preparando”, dijo.

Su página, “Paraguay Deportes”, ya cuenta con 50.000 seguidores, según comentó orgulloso.

Sobre las críticas que recibió recientemente sobre su pronunciación del idioma español, señaló: “Relaté para mi página la final de fútbol femenino entre los equipos de Universo y Sportivo Mariano Roque Alonso. Ese día me estaban escuchando 30.000 personas me dio piri (piel de gallina) y esa grabación tuvo 150.000 reproducciones. Pero tuve unos errores con mi dicción y también con los artículos en femenino y masculino”, reconoció.

“Entre los comentarios negativos que recibí, me trataron de ‘que juru tavy’, me dijeron ‘¿Por qué no te dedicas a otra cosa’, ‘Ni sabes hablar castellano’. Al principio me molesté pero después hice otro video en el que le comenté a la gente que yo soy estudiante, estoy aprendiendo y quiero mejorar”, contó.

Sus metas y su mensaje

Digno agradeció las oportunidades que se le están presentado y dijo que está listo para los desafíos. En un mensaje que dio a los jóvenes, manifestó: “La juventud no tiene que meterse en la droga, alcohol, las fiestas tiene que ir dejar de lado antes de terminar una profesión, porque sin eso es muy difícil avanzar en la ciudad, en el mundo. Con los vicios avergonzás a tus padres, y ellos esperan que sus hijos salgan adelante”.

En un breve análisis de todo lo que vivió este fin de semana, destacó: “Al final, los comentarios malos, me vinieron bien”.

El guaraní es la segunda lengua oficial del Paraguay junto con el español, y especialmente en el interior del país, muchos ciudadanos lo hablan diariamente.