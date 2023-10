Conocé los tres factores que determinan la conducta de un psicópata y un pedófilo

En ambos casos, el de un psicópata o un pedófilo, se determina que sufren de un trastorno de la sexualidad, con características similares y otras muy diferentes. En cuanto a los factores que determinan estas conductas, se encuentra el contexto social en el que fue criado de niño y es un mal que no perdona clase social, según un profesional de la psicología.

El psicólogo Osvaldo González asegura que no se trata de una cuestión de clase social, ya que hay muchos padres que abusan de sus hijos o de su pareja, pero “de eso no se habla, no se dice nada porque hay que mantener una imagen”.

Factores que determinan la conducta del psicópata y del pedófilo

Factor psicológico. Factor biológico. Contexto social en el que creció el niño.

“Estas personas, por lo general tienen historias duras de niño; crianza negligente; no eran cuidados; sufrieron abusos o mucha violencia”, especifica el profesional.

También señala la importancia de estos factores, ya que en la niñez se define la personalidad y en la adolescencia comienzan a presentar ciertas conductas.

En el caso de los componentes genéticos, cierta forma de crianza hace que eso desarrolle la personalidad psicópata o pedófila.

“Muchas veces conocemos a padres de familia que dentro de su hogar son verdaderos monstruos, sin embargo, de puertas para afuera se los ve encantadores”, ejemplificó.

Características de un pedófilo

Se sienten atraídos sexualmente sólo por niños y niñas.

No son personas raras.

Por lo general están en el ámbito de poder.

No sienten culpa.

Características de un psicópata

Muy extrovertido, muy amable, atractivo y carismático.

Ocupa cargos de poder.

Consideradas personas encantadoras.

No siente culpa.

Puede caer en el abuso de menores, no por placer, si no, por no sentir culpa.

El psicólogo agrega que también son manipuladores y buenos actores, ya que mantienen una “fachada” de conducta.

Teniendo en cuenta que ellos no sienten culpa, es la gente más cercana a ellos la que sufre, sostiene el profesional.

“Ellos no sienten que es una enfermedad y eso es un problema, porque no sienten malestar de su conducta, de su trastorno. Es por eso que tampoco buscan ayuda y difícilmente vayan a terapia”, indica González.

La importancia de la educación sexual

El profesional sostiene que lo principal para evitar casos de abuso sexual en niños, es la educación sexual.

“El niño y la niña deben saben que no se les puede tocar, que no está bien que alguien les toque. Es la única manera de prevenir la pedofilia”, especifica.

Comenta también que las estadísticas sobre menores de edad abusados sexualmente no es fiable, ya que existen muchos casos que no son denunciados. “Hay una cultura de silencio en nuestra sociedad”, lamenta.