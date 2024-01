Arroyos y Esteros: pobladores exigen parar construcción de un vertedero en zona de humedales

Pobladores de Arroyos y Esteros se manifestaron de manera pacífica desde las 10:00 de este lunes para exigir al intendente José Filippi Vera (ANR) que suspenda la construcción de un vertedero irregular en una zona protegida. El jefe comunal no les atendió.

A la movilización se sumaron varios concejales colorados y de la oposición que no están de acuerdo con la obra realizada en la cuenca del río Piribebuy y en zona de humedales, de acuerdo a la denuncia.

El vertedero en construcción es del grupo empresarial “El Farol”, dedicada a la recolección y disposición final de desechos. Ante esto, los habitantes de la zona denunciaron que si se llega a habilitar podría tener graves consecuencias medioambientales y económicos en la comunidad.

La proyecto causa la molestia e indignación de gran parte de la población arroyense. El emprendimiento cuenta con el apoyo del intendente José Filippi Vera Martínez (ANR) y el gobernador de Cordillera Denis Lichi (ANR), indicaron.

Arroyos y Esteros: atropello y falta de consideración a la ciudadanía

María Rocío Núñez, pobladora de Arroyos y Esteros, manifestó que lamenta el atropello y la falta de consideración que tienen las autoridades con la gente porque no miden el daño que causarán a la ciudadanía.

Añadió que están muy preocupados porque en la zona hay humedales y la construcción del vertedero avanza rápidamente. “Cuando llueve en ese lugar hay crecida del río y si se junta las basuras con el agua representará un peligro total para todos nosotros”, dijo Núñez.

“Por eso nos manifestamos, porque nosotros sí somos conscientes y sabemos que no están previendo las necesidades de la población. Exigimos que paren con el proyecto”, expresó Núñez.

Contaminarán el río Piribebuy, dicen pobladores

La denunciante también mencionó que toda la comunidad arroyense se encuentra indignada porque si llegara a funcionar el vertedero contaminaría el río Piribebuy y los humedales de su cuenca, ya que el canal del recurso hídrico cruza a solo unos metros del lugar. Las compañías que estarían directamente afectadas, si opera el depósito de desechos en la zona, son Mainumby y Coronillo, precisó.

Mirian Teresa Romero, gestora del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), explicó que emitieron un comunicado en el cual indican que “El Farol” sí cuenta con la licencia para realizar el relleno de residuos. Mencionó que la Municipalidad es la que autoriza que se realice el vertedero y que el Mades no tiene competencia en la habilitación del mismo.

“La zona ya fue verificada por la Dirección Nacional de Control de Calidad Ambiental de Los Recursos Naturales”. Nosotros no somos los que damos esa habilitación”, resaltó.

Ciudadanos toman la municipalidad

Este lunes un importante grupo de ciudadanos se congregó frente a la Municipalidad de Arroyos y Esteros y procedió a “tomar” la institución para expresar su rechazo al proyecto que tampoco contaría con el apoyo de la Junta Municipal, según confirmó el concejal Edgar Ovelar.

“Nueve de los 12 concejales estamos en contra de la construcción del vertedero. Acá se ignoró a la Junta Municipal, por eso se sigue llevando a cabo la obra”, dijo el concejal a ABC Cardinal.

Ovelar dijo que la empresa CH4, cuyos propietarios serían los de la empresa El Farol, es la que está detrás del proyecto. “Blas Lanzoni aparece como representante de la empresa, la ciudadanía salió hoy para decir no a la construcción del vertedero municipal”, indicó.

“No vamos a permitir que vengan todos los camiones a Arroyos y Esteros a arrojar su basura. El intendente no responde, está convocado para mañana, pero creemos que no va a acudir. Nosotros estamos sentados acá con los concejales y los representantes de las comisiones vecinales”, dijo el concejal.