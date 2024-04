Hospital de Barrio Obrero: usuarios destacan buena atención, pero falta de medicamentos sigue siendo el drama

Personas que acuden al Hospital de Barrio Obrero desde distintos puntos del departamento Central destacaron el buen servicio que brindan los médicos y enfermeras de este centro asistencial.

No obstante, el drama sigue siendo la falta de medicamentos e insumos, que no se tienen en el hospital y que los familiares de pacientes se ven obligados a comprar en el momento más vulnerable de su salud, sin importar si tienen o no recursos.

Usuarios destacaron que en general les proveen de los medicamentos básicos que necesitan, pero cuando se requiere de intervenciones más complicadas como cirugías, es cuando los familiares deben comprar lo necesario de sus bolsillos.

Acuden incluso asegurados del IPS

A este nosocomio acuden también muchas personas de la tercera edad, con distintos cuadros como afecciones pulmonares, de las vías urinarias, entre otras.

Algunos de los usuarios entrevistados describieron al hospital como un lugar de “pronto socorro”, pues incluso siendo asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) prefieren no ir a su seguro y venir a este nosocomio, donde, sostienen, hay más medicamentos y se consiguen las consultas.

“No voy a IPS porque no hay nada ahí de insumos, en IPS Central si no tenés amistad, no tenés consulta”, expresó la usuaria Evangelista Cardozo.

