Covid: “No hay que temer”, dice Salud sobre AstraZeneca

El director del PAI, Luis Cousirat, señaló que aquellos que se aplicaron la dosis anticovid de AstraZeneca en nuestro país, si no presentaron efectos adversos, ya no deben temer a una posible aparición de trombosis. También instó a la ciudadanía a inmunizarse con la vacuna actual, que no presenta dicho riesgo.