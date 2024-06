Salud: faltan insumos para partos en hospitales materno infantiles, denuncian

Familiares de pacientes embarazadas internadas en el Hospital Materno Infantil San Pablo de Asunción, denunciaron que se ven obligados a gastar elevadas sumas de dinero para garantizar un parto seguro. Las madres que están a la espera de dar a luz, no disponen de todos los insumos y medicamentos requeridos, alegan los afectados.

“El kit de parto es incompleto porque casi todo tuvimos que comprar. Gastamos una buena suma de dinero, alrededor de G. 800 mil en tres días”, contó una puérpera, que está al cuidado de su bebé recién nacido, internado en el establecimiento de salud a la espera de un diagnóstico.

La mujer, que omitió su nombre, dijo que además de los gastos realizados para dar a luz, actualmente se encuentran desembolsando más dinero por los estudios que le deben realizar a su bebé. “Le tienen que hacer un hemograma, por ejemplo, y nos piden G. 300 mil por ese estudio”, lamentó.

César González, un padre al cuidado de su esposa, también lamentó los excesivos gastos. “Estamos internados desde el domingo, esperando un parto normal. Ya nos mandaron comprar de todo, hasta paracetamol”, afirmó mientras mostraba una bolsa llena de insumos y medicamentos adquiridos de farmacias de plaza.

Kit de parto llega incompleto, dicen médicos del Hospital Santísima Trinidad

La falta de insumos y medicamentos para partos también fue reclamado en el Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad, donde incluso los médicos afirmaron que los kits utilizados para partos por cesárea o normales, están incompletos.

“A veces falta vitamina K, otras veces la sonda nasogástrica para el bebé; siempre falta algo”, dijo a ABC una doctora que pidió no relevar su nombre.

Ante el reclamo, ABC conversó con la doctora Cinthia Díaz, de la Dirección de Salud Sexual Reproductiva del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), quien aseguró que actualmente no hay faltantes dentro del Programa de Aprovisionamiento de Kit de Parto.

“Trabajamos con la Dirección de Logística para ver cómo están los medicamentos e insumos, y hay todo. Si en estos hospitales dicen que no tienen, hay que ver qué pasó, por qué no se hicieron los trámites logísticos. Hoy no hay ningún faltante de estos insumos y medicamentos. Hay veces que sí hay faltantes por tema licitación, a veces es más lenta la entrega, claro que pueden ocurrir situaciones, pero en este momento puedo asegurar, porque está verificado, que no hay faltantes”, aseveró.

Provisión también depende de Dirección de Insumos Estratégicos

La doctora explicó que hay otros insumos y medicamentos que no están contemplados dentro del citado programa y que dependen de compras realizadas por la Dirección de Insumos Estratégicos de Salud Pública.

“Se garantiza a través de este presupuesto que las pacientes puedan tener aguja raquídea, oxitocina, bupivacaina, catéter número 16 y 18, suero ringer, suero fisiológico, bolsa colectora, sonda de Foley, hilo poliglicólico, hilo mononylon, jeringas de 1 ml, 5ml, 10 ml y 20 ml, vitaminas K, clamp umbilical, macrogotero, hoja de bisturí, guantes estéril, cefazolina”, afirmó.

“Otros medicamentos que también se incluyen dentro del provisionamiento que se debe garantizar, ya son más específicos para algunas situaciones patológicas”, agregó Díaz.

La profesional citó, por ejemplo, el sulfato de magnesio, labetalol, atosibán y otros. “Es lo que compra Salud Sexual y Reproductiva. Pero si dicen, por ejemplo, que falta gasa, la gasa no contempla nuestra compra, porque se compra a través de Insumos Estratégicos. Pueden pedi,r por ejemplo, diclofenac, pero eso no contempla nuestro paquete de compras, eso compra Insumos Estratégicos. Es otra situación”, dijo.