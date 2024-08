Pobladores de Nueva Italia amenazan con cerrar centro de salud

No hubo respuesta de las autoridades del Ministerio de salud con relación al pedido de la ciudadanía sobre la reposición en el cargo de director al doctor Jorge García, obligado a renunciar por un grupo de seccionaleros, tras recibir una donación del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA) y nombrar como jefes a liberales.

La remoción del galeno motivó una serie de manifestaciones de los ciudadanos, que consideran una burda maniobra de políticos colorados para destituir al director y manejar el centro asistencial, a quien califican como uno de los mejores administradores y supo levantar el centro asistencial.

Los lugareños ya llegaron hasta el Ministerio de Salud para exigir la restitución del galeno y limpiar de hurreros y seccionaleros el centro de salud, pero hasta la fecha no tienen respuestas concretas y anunciaron medidas más severas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Nueva Italia: Denuncian grosera maniobra de cartistas para destituir a director del centro de salud

“Desde la otra semana vamos a cerrar el centro de salud, y me voy a encadenar en el portón, no vamos a retroceder un milímetro, porque se cometió una gran injusticia con el director, el único que venía trabajando con la gente humilde y levantó el centro de salud”, expresó la pobladora Lorenza Roa.

Indicó que exigieron a las autoridades de la cartera de Estado para que eliminen a los planilleros y hurreros de la seccional colorada local, que copan el centro de salud. “La salud no tiene color, pero acá usan el centro asistencial como una seccional colorada y no vamos a permitir más abusos, nos van a matar, pero no nos van a detener”, expresó -tajante- Roa.

La Junta Municipal emitió una resolución, que fue refrendada por el intendente municipal Alcides Gamarra (ANR), en apoyo del pedido popular y la inmediata reposición del médico.