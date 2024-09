Superintendencia de Salud: suman 9 las empresas de medicina prepaga clausuradas; se fiscalizarán otras 43 en 30 días

La prepaga hospitalaria Código Rojo y las prepagas generales Cruz Blanca, Fundación Cardiovascular Paraguay, El Gato Negro S.A, Sanatorio Samaritano (división prepaga) y Silpe S.A. fueron clausuradas por la Superintendencia de Salud según Resolución N° 199/2024. Estas empresas prestadoras de servicios médicos fueron dados de baja a partir de hoy y, además se dispuso la exclusión de los registros de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud.

El superintendente de Salud, doctor Roberto Melgarejo, explicó a ABC que a la fecha suman nueve empresas de medicina prepaga las que han sido clausuradas definitivamente, considerando que han incumplido con la entrega de documentación solicitada.

“Arrastran incumplimientos desde hace varios años. Incluso no estaban pagando el canon o renovación de registro, que es un montó que deben pagar anualmente, pero no lo hacen. No tenemos ninguna documentación de sus estados contables ni de su situación financiera. Mucho menos sabemos cuántos asegurados tienen o qué tipo de planes de seguro ofrecen”, cuestionó Melgarejo.

El superintendente de Salud mencionó que algunas de estas empresas están incumpliendo con sus obligaciones desde hace tres años, mientras que otras arrastran irregularidades desde hace más de 11 años.

Superintendencia de Salud: empresas tienen cinco días para pedir reconsideraciones

Melgarejo detalló que por ley, estas empresas están obligadas a informar sobre sus balances, situación financiera o cualquier otro tipo de documentación requerida por la Superintendencia de Salud, que debe realizar una fiscalización anual.

“Estas empresas (que cerraron) están en una falta total y absoluta, es una irregularidad enorme la que están teniendo. Es por ello que decidimos la baja definitiva y la exclusión del registro. Ellos tienen ahora un plazo de cinco días para pedir reconsideración; si corresponde se estudia y se puede otorgar otra medida bajo ciertas condiciones o se rechaza”, expresó.

Melgarejo agregó: “No tenemos nada, no tenemos documentos; es una locura lo que hicieron. No podemos cuantificar cuántos asegurados tienen, ni siquiera se me ocurre especular un número. Lastimosamente, después de esto comenzarán a venir o llamar los afectados que están siendo golpeados por esta situación”.

¿Cuántas empresas de medicina prepaga hay en Paraguay?

El superintendente de Salud indicó que en Paraguay existen poco más de 90 empresas prestadas de servicios médicos y que unas 43 que aún no fueron fiscalizadas, serán examinadas este mes.

“Tenemos registradas 83 empresas aproximadamente, más 9 sucursales. Hicimos una planificación de fiscalización en base a nuestros recursos humanos, para realizar 12 a 15 auditorias a empresas por mes. Como vimos que es lento, entonces hemos replanificado y vamos a utilizar recursos humanos que están en otro sector para en 30 a 45 días máximo, terminar con la auditoria contable y tener claro cuántas empresas son serias y pueden continuar”, aseveró.

El relación a los afectados, el superintendente de Salud recordó que la Cámara de Instituciones Médicas Asistenciales del Paraguay (CIMAP), está trabajando y tienen la predisposición de “rescatar” a los asegurados que se ven afectados por el cierre de sus seguros médicos. “Ellos garantizan que (los afectados) van a ser atendidos y estudiar caso por caso como para darles -de ser posible- la misma cobertura al mismo costo”, dijo.

Melgarejo fue tajante al indicar que lastimosamente las empresas de medicina prepaga que no estén en orden, tendrán que quedar fuera del mercado.