Nueva Italia: Junta Municipal declara persona no grata al director de la IX Región Sanitaria

Por siete votos, seis liberales y un colorado, la Junta Municipal de la localidad de Nueva Italia declaró persona no grata al director de la Undécima Región Sanitaria, doctor Lytton Snead. Lo consideran un mentiroso y de mantener a hurreros del Partido Colorado en el Centro de Salud.

Un grupo de ciudadanos se manifestó ayer frente a la municipalidad para exigir que la corporación legislativa resuelva declarar persona no grata al mencionado médico y aseguran que ya no permitirán su ingreso a la ciudad, si no realiza cambios en el centro asistencial.

El concejal colorado Sergio Melgarejo abandonó el recinto de la Junta antes del tratamiento del pedido ciudadano, mientras que la presidenta del cuerpo colegiado, Alba Filartiga, y Gusmán Ayala, ambos colorados, votaron en contra.

Lea más: Pacientes del centro de salud de Nueva Italia se encadenan

Sin embargo, los ediles Rosa y Armando Cantero, también de la Asociación Nacional Republicana (ANR), se abstuvieron de votar. La resolución será enviada el lunes a la Intendencia para su promulgación o veto.

Los pobladores de Nueva Italia cuestionan al director regional por su inacción e incapacidad para cambiar a cuestionados funcionarios colorados y exigen la restitución del doctor Jorge García como director, quien fue obligado a renunciar por nombrar trabajadores liberales como principales colaboradores y recibir una donación del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA).