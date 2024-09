Agroindustrial analiza mudarse a otro país con mayor garantía

De acuerdo a lo relatado por Richard Splangger, presidente de la empresa “TCHE”, dedicada a la actividad agrícola ganadera y el procesamiento de leche vacuna, el jueves 25 pasado, luego que la fiscalía se constituyera en el inmueble en conflicto, fueron objeto de un ataque a tiros por parte de unas 10 personas -entre ellos una mujer- que se desplazaban a bordo de una camioneta Toyota de color rojo. Este es un acto de terrorismo, sostuvo el afectado, quien presentó denuncia ante la fiscalía zonal de Mayor Otaño.

La situación se originó hace unas dos semanas atrás, cuando un grupo de aproximadamente ocho personas ingresó al lugar y destruyó un cultivo de unas 60 hectáreas de avena orgánica y en su lugar plantó soja transgénica. Los desconocidos estarían actuando bajo las órdenes de un poderoso político oficialista de la zona, aunque admitió el denunciante no estar en condiciones de identificarlo porque no tiene los elementos suficientes todavía.

El jueves de la semana pasada se constituyó en el lugar una comitiva fiscal y policial, a cargo del fiscal Ever Willians, de la unidad penal número uno de la fiscalía de Encarnación, ante la denuncia que previamente había formulado por presunta invasión y daños a sus cultivos. La comitiva encontró el lugar desierto, los ocupantes se retiraron ante la información de la intervención policial, pero quedaron en los alrededores, refirió Spangger.

Un reducido grupo de policías había quedado en el lugar para resguardar a los trabajadores de la empresa y sus maquinarias mientras desarrollan sus labores agrícolas, pero una vez que se retiró el fiscal y el grueso del contingente policial, “aproximadamente a las 16:00 horas, desconocidos dispararon hacia la gente que estaba trabajando gritando que “nadie va a salir vivo del inmueble”, que “van a traer más gente” y que van a “quemar todas las maquinarias”.

Denuncian daños

El empresario denunció que los desconocidos ingresaron hace aproximadamente 15 días al inmueble, identificado como parcela H22/1946 y padrón 1355, de la Colonia Tirol, destruyeron un cultivo de avena orgánica que estaba destinado a la exportación, rociaron con agroquímicos el lugar y plantaron soja transgénica, arruinando la condición de campo de cultivo orgánico que tenían, con certificación internacional, explicó. La pérdida provocada fue de al menos 40.000 dólares, solamente en el producto que estaba destinado a la venta, unos 120.000 kilos de avena orgánica.

“Esperamos que la policía, fiscalía y el juzgado hagan su trabajo. Si no termina este conflicto y se ve que los órganos públicos no pueden garantizar seguridad a la empresa, su derecho al título de propiedad, tendremos que retirar toda la inversión del país y mudarnos otro lado adonde están valorando nuestro trabajo”, expresó.

Splangger sostuvo que ante la violencia que enfrentan recurrieron a la justicia para que ponga fin a la situación de amenaza que están viviendo, incluso de atentado contra la vida de los propietarios, recibida a través de una llamada telefónica.

No obstante, esto no los desanima, dijo, y aseguró que “la compañía no dejará de seguir el sueño de su fundador” (su abuelo), quien llegó a estas tierras para invertir su dinero y crear fuentes de trabajo. El fundador de nuestra empresa siguió la llamada del gobierno de (Alfredo) Stroessner para invertir dinero, ideas, buenas prácticas al país. Dar trabajo y pan de cada día a la gente. Crecer el país, hacerle internacionalmente conocido. Si el estaba vivo hoy, iba a hacer la misma cosa: avanzar con el proyecto de Quesos TCHE, seguir lo que Dios y la naturaleza nos entregó”, afirmó.

La compañía se instaló en Paraguay, trayendo muchas buenas prácticas de Europa, “que estamos implementando para no solo hacer un trabajo eficiente, sino trabajar alineado con la naturaleza. Nosotros no estamos buscando modificar la planta con prácticas científicas. Queremos transformar y ayudar las bacterias, animales, insectos del suelo para que hagan su trabajo definido por las leyes ambientales, para alimentar la plantas. Estas leyes ambientales no son escritas, sino que son leyes principales del mundo. El equilibrio de todo, el suelo junto con todo lo que existe aquí puede fácilmente recuperarse y transformarse en una tierra fértil, sostuvo.

Finalmente, Splangger hizo referencia a un poema de un compatriota suyo, Siegfried Lübke, quien dice que “Quien en esta corta vida busca poder y aterroriza sin sentido, no trae ninguna bendición a sus herederos, porque el poder y la codicia solo crean daño”.