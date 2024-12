Ruta del Progreso: piden al MOPC que desembolse los recursos para continuar con los trabajos

Los trabajadores y subcontratistas de la empresa que ganó la licitación para la construcción de la “Ruta del Progreso”, en el tramo tres, Caldetec Ingeniería S.R.L., exigen al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que desembolse los pagos correspondientes a las cuatro certificaciones de obras para continuar con los trabajos.

De acuerdo con lo manifestado por los trabajadores, desde julio, el MOPC no han desembolsado más recursos, correspondientes a la certificación de obras. Hasta la fecha son cuatro certificaciones pendientes.

Lea más: Vecinos de la capital de Misiones piden continuar el tramo tres de la Ruta del Progreso

Al principio, la falta de desembolso obedecía a que la empresa Caldetec Ingeniería S.R.L. no estaba cumpliendo con la documentación del certificado de cumplimiento tributario, pero eso ya se solucionó. Sin embargo, el pago correspondiente aún no se ha realizado, y como consecuencia, desde hace cuatro meses los trabajadores y subcontratistas no han cobrado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, uno de los trabajadores, Alejandro Caballero, topógrafo, pidió al MOPC que desembolse los recursos, ya que no solo afecta la construcción de esta ruta, sino también a muchas familias que dependen de esos ingresos económicos.

“El día sábado nos llamaron diciendo que supuestamente ya se solucionó el pago del MOPC, pero nos encontramos con la sorpresa de que el día de ayer nos informaron nuevamente que no vamos a continuar con los trabajos porque, otra vez, el ministerio no ha desembolsado nada”, señaló.

“Lastimosamente, el MOPC no quiere firmar la certificación de las obras, y ya son cuatro certificados correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Por ende, nosotros no estamos recibiendo nuestro salario desde agosto”, manifestó Caballero.

Aproximadamente unas cuarenta familias dependen directamente de este salario. “Al no recibir la empresa los pagos del MOPC, nosotros tampoco percibimos nuestro salarioy por eso estamos rogando que se paguen las certificaciones para poder pasar dignamente estas fiestas de fin de año”, acotó.

De igual manera, el responsable de la subcontratista, Gustavo Gómez, ruega al MOPC que libere el pago de las certificaciones de obras, asegurando que ya se cumplieron todos los requisitos documentales exigidos.

“Le rogamos al MOPC que libere esos fondos para que se pueda pagar a los trabajadores y a los dueños de las máquinas que alquilamos para hacer este trabajo. Le mando un mensaje a la señora ministra Claudia Centurión para que solucione el inconveniente y pague las certificaciones de obras que están pendientes. Así podremos, en mi caso, recibir mi dinero y también pagar a las personas que dependen de esta subcontratista, y pasar unas fiestas de fin de año tranquilos”, añadió Gustavo Gómez.

Por otra parte, vecinos de las comunidades de Tape Guasu y Loma, ambas compañías de San Juan Bautista, mencionaron que realizarán nuevamente una manifestación para exigir la continuación de los trabajos en el tramo tres de la “Ruta del Progreso”.