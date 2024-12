Tras incidentes frente a Caja de Jubilados Municipales, esto dice el Consejo de Administración

Hace tiempo que se montó frente a la Caja de Jubilados, ubicada en la calle Benjamin Constant, una carpa de la resistencia de afectados que no acceden al cobro, y este martes se produjo un fuerte encontronazo cuando se efectuaba la salida de los funcionarios.

Se generaron varios gritos hacia ellos y también se arrojaron cosas entre las partes. Debieron intervenir efectivos de la Policía Nacional y por poco se registró una pelea a golpes.

Ante esta situación, el Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal manifestó en un comunicado, su enérgico repudio y rechazo a la extrema violencia que ejercieron algunos funcionarios municipales de Asunción, afiliados pasivos y supuestos familiares de estos últimos.

El manifiesto señala que quienes atacaron con diversos objetos la sede central, impidieron a los servidores públicos salir de la entidad en horario de almuerzo y los agredieron físicamente al momento de retirarse tras la culminación de las tareas del día.

“La CJPPM, como entidad de seguridad social, siempre se caracterizó por su solidaridad con sus afiliados en general, sin miramiento hacia su preferencia gremial o política. En tal sentido, rechaza todo acto que socava los derechos de cualquier persona y, en este caso, de los funcionarios, quienes día a día luchan para satisfacer las necesidades de los afiliados y de sus propias familias”, expresa.

Trabajan para cumplir con pagos, dice el comunicado

En otra parte, explican que el presidente del ente, Venancio Díaz Escobar (imputado), cada uno de los integrantes de este Consejo y los servidores públicos en general trabajan arduamente, desarrollando gestiones en diversos ámbitos, para alcanzar la recaudación necesaria que permita cumplir con el pago de los haberes jubilatorios.

“La solución está cada vez más cerca, sin embargo, el principal obstáculo es la falta de transferencia oportuna de los municipios, situación que es de público conocimiento. Este tipo de acontecimientos y las persecuciones con fines electoralistas que se vienen suscitando hace varios meses, bajo la responsabilidad de dirigentes sindicales con claras intenciones personalistas, no hacen más que profundizar el problema financiero de la entidad por la dificultad para concretar los trabajos de recaudación, resultando como directos perjudicados los jubilados y pensionados municipales del Paraguay”, indicaron.

Insta a los afiliados pasivos a observar y analizar en forma objetiva el problema y, posteriormente, el camino que se debe tomar para recuperar el fortalecimiento de la institución, resalta el pronunciamiento. También presentaron una denuncia ante las autoridades competentes.

Hija de jubilada resaltó que directivos admitan que no están pagando y que lucha es justa

Anahí Villalba, hija de Teresa Encina Martínez, jubilada afectada, sostuvo en ABC AM 730 que desde el mes de octubre más de 2.000 personas no cobran y “estamos viendo cómo ayudar porque recurrimos a un amparo debido a que los directivos no nos responden y solo se manejan con comunicados”, lamentó.

Con respecto al reciente manifiesto, señaló que los jubilados no pueden esperar más. “No hay otra forma que repudiar, no sé de qué violencia hablan. Hoy se le llamó al presidente para que se presente y no tenemos respuesta, no nos dan soluciones”, concluyó.