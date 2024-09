Abogados renuncian en caso de abuso

Según informa el portal Judiciales.com.py, Duarte y Talavera presentaron un escrito de renuncia en el cual no especifican por qué abandonan la causa. No obstante, se presume que ambos no concuerdan con la línea investigativa de la fiscala Teresa Martínez.

El escrito de renuncia fue presentado ante la fiscala Martínez y ante la jueza Edith Coronel Elen. En el mismo se solicita que el pedido sea aceptado y posteriormente comunicado a los padres de la víctima.

Dada esta circunstancia, la jueza deberá notificar a los padres de la víctima para que estos designen a un nuevo representante.

En cuanto a la investigación, los peritos presentaron sus informes y, el próximo jueves a partir de las 8:00, se procederá a la apertura de sobres.