Falta inversión en niñez

Este jueves, se dio a conocer otro caso de una niña de apenas 10 años embarazada. La pequeña es oriunda de la zona sur del país y las sospechas indican que habría sido su padre quien cometió el abuso sexual de la misma. La gran cantidad de casos de abusos que saltaron a la luz en los últimos días generó una interrogante: “¿Qué está haciendo la Secretaría de la Niñez ante esta situación?”

En conversación con ABC Color, el titular de la secretaría estatal, Carlos Zárate, aseguró que la entidad acompaña todas las denuncias sobre abuso sexual, “siempre y cuando el Juzgado de la niñez y la adolescencia nos dé intervención”.

“Hay que entender que son hechos punibles que se judicializan y es el juez de la niñez y la adolescencia, por llamarlo de alguna manera, el coordinador de este proceso de protección. En ese sentido, si un juez o juez solicita acompañar un proceso, nosotros lo hacemos”, manifestó el ministro.

Explicó que cada juzgado debe contar con un equipo asesor especializado para situaciones de este tipo, conformado por sicólogos, trabajadores y de otras áreas de la salud. Todo, a fin de precautelar los derechos de los niños.

“Nosotros venimos acompañando 7 casos puntuales del área central de situaciones de abusos sexuales que fueron denunciadas en las últimas dos semanas. Nosotros hacemos todo el acompañamiento y siempre, por supuesto, estamos pendientes de lo que determine el juez de la niñez y la adolescencia”, apuntó.

¿Es decir que si un juez no les da intervención en un caso puntual ustedes no podrían intervenir?, le preguntamos. “De hecho intervenimos. Una situación es la jurídica y otra es la de facto”, respondió.

Indicó que en el caso particular de la niña de 10 años que se encuentra embarazada y que saltó a la luz hace ya algunas semanas, la institución a su cargo acompaña a la pequeña desde el día en que se tuvo conocimiento del caso y realiza varias diligencias para vigilar que esté protegida. “Estamos acompañando de cerca a la niña. De hecho, la misma jueza nos solicitó realizar algunos trabajos en ese sentido para acompañar a la familia extendida”, indicó.

“Primero centramos la protección al niño antes de realizar todo ese tipo de cuestión que te venía comentando de los trámites. Centramos la mirada en la protección del niño, ya posteriormente el juez de la niñez y la adolescencia es quien determina esto se debe seguir y esto, conforme a los informes de los especialistas en el tema”, apuntó. Habitualmente se dispone que este acompañamiento sea realizado por sicólogos y trabajadores sociales. La atención médica queda a cargo del Ministerio de Salud Pública, institución que forma parte del sistema de protección de la niñez.

En lo que va del año, el servicio de Fono ayuda (147) de la Secretaría de la Niñez ha registrado 53 denuncias de vulneración de derechos de niños y adolescentes, referentes a delitos sexuales. “Hay que entender que no todas las situaciones se denuncian”, reconoció el secretario estatal.

Con respecto a la gran cantidad de denuncias surgidas en las últimas semanas, Zárate indicó: “Esto que está ocurriendo ahora, no me atrevería a decir que hay más situaciones de abuso sino que hay más denuncias de los abusos de lo que se venía realizando. Las personas se están empoderando para realizar las denuncias que correspondan para proteger a los niños”.

En ese sentido, indicó que el rol protector de la familia y la comunidad es fundamental. Rol establecido por la misma Constitución Nacional que habla de un principio de responsabilidad compartida a la hora de proteger a niños y adolescentes. “Cualquier persona que tenga conocimiento de una posible situación de vulneración de derecho está obligada a denunciar. Toda persona tiene que denunciar esa situación”, aseveró.

De acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública, en 2014 unas 680 niñas de 10 a 14 años dieron a luz. El titular de la Secretaría de la Niñez, es tajante en ese sentido y afirma que todos estos casos son productos de abuso sexual.

“Todos son productos de abuso sexual. Hay que entender que la realización de actos sexuales sin que necesariamente se dé el coito es un hecho punible. Eso lo establece el código penal. Todo tipo de hecho relacionado o que se realiza a un niño o niña de 0 a 13 años es abuso sexual. No existe discusión en ese sentido, no existe voluntariedad. Todos son abusos y son hechos punibles que tienen una sanción penal”, afirmó.

Zárate explicó que lo que hace la SNNA al recibir una denuncia es derivar inmediatamente la misma al fuero penal (Fiscalía) y al ámbito de la niñez y la adolescencia (Defensoría de la Niñez). “Lo que debe primar en todo procedimiento es la protección al niño. En el ámbito de la niñez y la adolescencia se adoptan las medidas de protección y en el ámbito penal se realiza la persecución penal a quien realizó este hecho punible”, acotó.

Aseguró que la cartera trabaja todo el año realizando talleres en escuelas con alumnos y docentes de manera a que puedan tener herramientas para identificar probables situaciones de abuso.

Las campañas se refuerzan en mayo, ya que el 31 de este mes es el Día Nacional contra el abuso y la explotación. En la fecha se rememora el hecho de que la niña Felicita, una pequeña de Yaguarón, fue abusada y asesinada cuando iba a vender mandarinas hace ya más de una década.

La gran cantidad de casos denunciados y que salieron a la luz en la última semana han generado una sensación de inacción por parte de la Secretaría de la Niñez. En ese sentido, Zárate señaló que esta institución funge de ente rector de las políticas públicas referentes a infancia y que el brazo ejecutor del sistema de protección son las oficinas de Codeni que deberían estar instaladas en los municipios.

He ahí el problema, señaló.

“Ahí está el punto más débil o más frágil de nuestro sistema de protección, hasta inclusive inexistente. Hace más de 14 años que está vigente el código de la niñez, pero de los 250 municipios solo 80 cuentan con Codeni mínimamente constituidas. Entonces ¿cómo podemos hacer para que una política pública baje desde lo más general hasta los niños, su familia, su comunidad si no funcionan las oficinas locales de protección y prevención?”, agregó.

La ley no establece sanción alguna para las comunas que no cumplan con la institución de las oficinas de Codeni. “Lastimosamente los municipios no invierten en infancia, salvo excepciones que son contadas con las manos”, puntualizó el ministro.

Explicó que actualmente existe en la cámara de Diputados un proyecto de ley que pretende dotar de recursos a este sistema de protección, es decir a los gobiernos locales, pero que esos recursos sean destinados exclusivamente a niñez y adolescencia, que no puedan tener otro destino. “Eso también fortalecer el rol rector de la SNNA de aprobarse porque va a ser la que va a estar verificando y apoyando la implementación de los planes, proyectos y programas a nivel local”, dijo.

El proyecto sería tratado nuevamente en la plenaria a finales de este mes o principios del próximo. “Va a marcar un antes y un después de nuestro sistema de protección al dotarlo de recursos económicos. Hay una situación real que es la falta de inversión de los municipios de los gobiernos locales que nos obliga a nosotros a llevar a cabo programas de atención directa que deberían estar instalados en los gobiernos locales”, sentenció.