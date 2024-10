Vistage: conversaciones rentables que transforman el liderazgo

Vistage Paraguay es una organización líder asesoría de pares, diseñada para ayudar a los líderes empresariales a tomar mejores decisiones y obtener mejores resultados. A través de grupos de apoyo conformados por empresarios experimentados, se fomenta el intercambio de ideas y experiencias, generando un entorno de aprendizaje continuo. En entrevista con Rubén Mujica, cofundador de Vistage Paraguay y fundador del Grupo Luminotecnia, compartió parte de la experiencia que representa esta iniciativa para el empresario local.

- Esta es una comunidad empresarial que funciona en 35 países y tiene 45.000 miembros, ¿cómo aterrizó en Paraguay?

Yo me enteré de la existencia de Vistage en Buenos Aires, a partir de unas reuniones concretadas con empresarios. Fui a investigar, me inscribí a un grupo y durante dos años fui una vez al mes a participar de estas reuniones, mientras vi toda la potencialidad del modelo. Soy muy apasionado con el mundo de las empresas, creo que trasciende ampliamente el sentido de una mera fuente de ingresos, es algo que realiza mucho más al ser humano.

- ¿Cómo se da la interacción dentro de la comunidad local? ¿Es una asociación de networking?

No. Vistage no funciona como modelo de networking, no nos juntamos a hacer negocios. Es algo que trasciende ese concepto y apunta a algo mucho más importante y noble, no hay otra organización que te brinde esta oportunidad.

En primer lugar, a Vistage no se inscriben las empresas, se inscriben los empresarios, ejecutivos y cabezas de compañías. Nos reunimos en grupos de ocho a 16 personas para tratar dos ejes fundamentales, el primero de ellos relacionado con el funcionamiento de nuestras empresas, desde la dirección y gestión, hasta temas financieros y de marketing, es decir, como si se tratase de una reunión de directorio, pero con el aporte de colegas empresarios que brindan caminos de solución a diversas problemáticas.

El segundo gran eje, y que para mí particularmente es más importante, es que nos reunimos para hablar de los empresarios propiamente y sus respectivos ecosistemas. La mayoría de las empresas en nuestro país son familiares, por lo tanto, tenemos entornos complejos que van desde la relación con nuestros hijos, sucesión, rol de los parientes políticos, hasta cómo nos sentimos nosotros mismos dentro de la empresa como seres humanos. Este es un pilar fundamental.

- ¿Qué diferencial presenta Vistage Paraguay en comparación a otros países de la región?

En Paraguay es un fenómeno increíble el que se está dando. Contamos con dos programas, uno de Empresas y otro de Emprendedores. Si consideramos que tenemos 500 miembros y un promedio de 40 grupos, esto se convierte en un récord mundial al haberlo logrado en tan solo siete años de vida. En contraste, nos comparamos con países que tienen muchos más habitantes y empresarios que Paraguay, además del producto interno bruto (PIB) que es muy bajo, y las empresas están siempre muy relacionadas con este indicador.

Si bien no hay una norma, por lo general es pertinente que cada grupo esté conformado por una variedad de perfiles. Ya depende de cada Chair, pero siempre es ideal tener gente con más años de experiencia, de 60 años en adelante, y gente joven que arranca en este camino. También, es bueno contrastar empresas que facturan más de US$ 15 millones con otras que generan US$ 2 millones o menos. Nuestro único requisito es que no pertenezcan al mismo sector, tanto por confidencialidad como para enriquecer más cada encuentro.

- ¿En qué se basa el éxito de Vistage en el país?

Está basado fundamentalmente en el empeño que se puso en conseguir a los mejores líderes, porque cada grupo tiene una cabeza o líder. En el concepto de Vistage se llama Chair, que es un coordinador de grupo. Estas son personas que terminaron o no su vida profesional, sea como empresario, consultor o ejecutivo, y se suman a dar mucho valor a las reuniones. El universo que tiene cada miembro parte desde su grupo, donde se forman entornos increíbles de amigos y colegas.

- ¿Cuál es la metodología de Vistage?

Hay mucha gente que puede llegar a pensar que esto es una especie de logia, agremiación religiosa o algún movimiento en particular, pero es absolutamente lo contrario. Esta es una comunidad completamente abierta, donde la única condición para estar en un grupo es estar al frente de una empresa y tener honestidad.

Si bien, no contamos con un tribunal de valoración o reglamento, es una comunidad pequeña donde conocemos a todos, y quienes son pseudoempresarios o negocian con la política y el narcotráfico no tienen cabida, entonces, casi se podría decir que la selección se da sola, de manera orgánica. La persona que busca hacer negocios de contactos, puedo decir que va a perder el tiempo en Vistage, no va a encontrar nada, ni va a tener un “Poguasu” a su lado que le dé poder.

- ¿Cómo un empresario puede formar parte de la comunidad?

Personalmente, considero que existen dos tipos de empresarios, el que gana con el mercado y el que gana con los contactos. En Vistage se da una selección natural donde nos juntamos aquellos que negociamos con el mercado. Es decir, donde la participación de su empresa en el mercado depende de su gestión y dirección.

Vistage Paraguay tiene una base de datos donde permanentemente invita a personas a participar de reuniones mensuales para conocer el modelo por si alguien quiera formar parte. Pero, no creo que haya una persona en el mundo de los negocios que no tenga un amigo dentro de un grupo de Vistage. La forma más directa sería contactar a ese amigo para que, a su vez, hable con su Chair y este último pueda gestionar una llamada a través de la administración central.

- ¿Cuál es el rol de las empresas en el Paraguay?

Considero que la empresa es un factor social trascendental en nuestras sociedades libres. Si no fortalecemos nuestro ecosistema empresarial, ocurrirá lo que pasa en Cuba, Venezuela, o en otros países cerrados donde el Estado intenta ser el generador de riqueza. El Estado generando riqueza lo hace muy mal, primero porque no está diseñado para esa finalidad, y segundo es muy injusto porque termina favoreciendo más al que rinde pleitesía antes que al que gestiona mejor.

Perspectivas de referentes

“Vistage representa un programa innovador y revolucionario cuyo valor agregado supera ampliamente la expectativa de los miembros; se percibe la transformación en la empresa y la comunidad. Lo mejor es vencer la soledad del número uno. Asesoramiento mutuo, mejores decisiones y mejor calidad de vida”.

“Se aborda la dimensión humana de nuestras experiencias, creando un espacio donde puedes participar en reuniones con pares que no tienen ningún compromiso económico ni jerárquico. Esto garantiza que las respuestas que recibas sean 100% honestas, algo que a menudo no obtienes de consultores, colaboradores o amigos”.

“La promesa de valor que Vistage ofrece a sus miembros está basada en la experiencia de un modelo con más de 60 años de vigencia en el mundo, que los invita a ser parte de un grupo de empresarios, dispuestos a desafiarse y trabajar juntos para mejorar sus habilidades como líderes y hacer crecer sus negocios y emprendimientos”.