La disputa del podio entre Nvidia, Apple y Microsoft

Nvidia, Apple y Microsoft son las tres empresas tecnológicas que superan los tres billones de dólares en capitalización, logrando un valor de mercado icónico. Nvidia se ha convertido en una de las compañías más valiosas. Las acciones de Nvidia han mostrado un rendimiento positivo, mientras que las de Apple han tenido altibajos, en un escenario dinámico en constante evolución e innovación.

Recientemente, Nvidia ha reemplazado a Intel en el promedio industrial Dow Jones, poniendo fin a los 25 años como pionera en semiconductores. Por su parte, las acciones de Apple se vieron afectadas por la decisión de uno de sus mayores accionistas, Berkshire Hathaway (Warren Buffett), de vender parte de sus acciones de la empresa.

La salida de Intel del Dow Jones es un hito, considerando que Intel formó parte del índice desde 1999. Nvidia, por su parte, se proyecta como líder en el campo de la IA, diseñando alrededor del 75% de los aceleradores que impulsan las aplicaciones de inteligencia artificial generativa.

El desempeño financiero de Apple sigue siendo sólido, con ingresos proyectados de US$ 397 mil millones y ganancias de US$ 98 mil millones, superando los US$ 120 mil millones en ventas y US$ 64 mil millones en ganancias de Nvidia. Microsoft, con ingresos proyectados de US$ 233 mil millones y ganancias de US$ 74 mil millones, también se mantiene fuerte.

Microsoft continúa integrando la inteligencia artificial en su portafolio, ofreciendo herramientas avanzadas para empresas y desarrolladores. Su infraestructura en la nube (Azure) responde a las crecientes demandas de procesamiento y almacenamiento que requieren la IA, lo cual es clave para posicionarse como un jugador importante, compitiendo directamente con Amazon Web Services (AWS).

En la década de los 80, el liderazgo pertenecía a las empresas energéticas; en los 90, a los grandes bancos; y en los 2000, a las industrias de tecnología, medios y telecomunicaciones. Hoy, compañías como Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla dominan el mercado. La innovación, la disrupción, la inteligencia artificial y los cambios en la economía han redefinido el mapa empresarial actual.