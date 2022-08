Acusan a comerciante saltoguaireño por incendiar la vivienda de su hija, con esta adentro

De acuerdo a la denuncia presentada en la comisaría Primera de Salto del Guairá por las hermanas Natalia Analía (39) y Adriana Mercedes Regina Curi Pucheta (41), en la madrugada del 18 de agosto último, el padre de las mismas Jorge José Roberto Curi (70), prendió fue a la casa donde la primera de ella estaba descansando con sus hijos.

Según el relato efectuado ante los oficiales, alrededor de las 03:07 el sospechoso llegó caminado hasta la vivienda ubicada en Francisco Caballero Álvarez casi Mariscal López del barrio Santa Rosa, donde rompió uno de los cristales del ventanal de la sala, luego procedió a derramar abundante líquido carburante, presumiblemente kerosene, en el interior del lugar y luego le prendió fuego con un fósforo, lo que generó una fuerte explosión.

El ruido despertó a las víctimas, quienes estaba durmiendo en una de las habitaciones, pero cuando se levantaron ya nada pudieron hacer debido a que las llamas en cuestión de segundos se propagaron por tres habitaciones, sala, comedor, cocina, baño y un salón comercial.

Al día siguiente, las víctimas lograron acceder a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en cerca de la casa, en las que pudieron identificar plenamente como responsable del hecho a Jorge José Roberto Curi, quien una vez cometido el ataque escapó corriendo del lugar, explicaron en la sede policial.

El inicio del conflicto

Natalia Analia dijo que la pelea con su padres comenzó unos 13 años atrás, cuando ella se negó a transferirle un lote ubicado también en el centro de la capital del departamento de Canindeyú.

“Mi padre es un comerciante, actualmente cuenta con una casa de venta de repuestos para vehículos y un desarmadero, pero nunca tubo nada a su nombre aparentemente para no pagar impuesto o alguna cuenta que tiene con el Estado, por eso es que tenía tres terrenos a mi nombre. Hace 13 años me pido que le entregue esos terrenos, dos le transferí sin problemas, pero el tercero no pude debido a problemas técnico”, relato la víctima.

Natalia Analía aseguró tras el hecho, su padre que está libre la sigue amenazando a través de los allegados, por lo que acudió a la comisaría de la ciudad para pedir protección, sin embargo, los responsables de la citada dependencia policial le manifestaron que no tenían la suficiente cantidad de personal ni patrulleras, lo único que podrían hacer es pasar algunas veces por la casa, denunció la mujer.