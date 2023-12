Veneratio: policía del Grupo Lince que sufrió balazo en la cara recibe alta médico

Pasaron diez días de que ingresaran las fuerzas de seguridad al interior de la cárcel de Tacumbú durante la denominada operación Veneratio. Hubo una cantidad importante de heridos entre policías y reclusos; hasta el punto de que un agente Lince falleció al igual que otros 11 reos.

Uno de los policías herido fue José Gauto, que forma parte del Grupo Lince. En el histórico procedimiento Gauto recibió un disparo con arma de fuego, cuya bala impactó en su cara.

Su madre, Isabel Cano, expresó su alegría porque hoy su hijo fue dado de alta y “está como si nada y lo logró contra todo pronóstico”. Aseguró que su fe ayudó a Gauto para que se diera esta recuperación con el trabajo de los médicos.

“Pedí que me devuelva a mi hijo con vida. Siempre mantuve la fe”, afirmó. Agregó que él no tuvo ningún problema neurológico y que está bien lúcido. Lo que le resta es un tratamiento de fisioterapia para mejorar la movilidad de brazos y piernas, manifestó en la 1080 AM.

Veneratio: una operación sin precedentes

Debido al poderío del clan Rotela, dirigido por Armando Javier Rotela, y teniendo en cuenta que en la cárcel de Tacumbú el control lo tenía su grupo, el Gobierno reunió a varias fuerzas como la policial, militar y Fiscalía para intervenir.

Numerosos efectivos ingresaron, y con un ambiente de hostilidad donde hubo incidentes, se pudo retomar el control de la mayor penitenciaría del país.

Todo ocurrió en la mañana del 18 de diciembre pasado. La banda de Rotela de desarticuló y por lo menos 700 de sus miembros fueron reubicados en otras cárceles.