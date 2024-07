Encontraron marihuana en su auto, pero dueño dice que no es de él

Christian Gabriel Gómez Tueso (33) fue detenido por la Policía Nacional luego de que Adalberto Sosa Aquilar, ingeniero de soporte técnico del taller de la empresa Cuevas Hermanos notificó a los agentes que encontró dos panes de marihuana en el auto que Gómez dejó en el taller debido a un problema con una de las puertas.

El detenido llevó al taller su auto, de marca Nissan, modelo Kicks, color Bordo, año 2023 para mantenimiento y al momento en que los empleados realizaron la verificación, encontraron en la puerta trasera, lado conductor, en el alojamiento del levanta vidrios, dos panes envueltos con cinta de embalaje rojo que contenían en su interior marihuana.

“Este señor con este automóvil llega a la empresa a realizar un mantenimiento, ya que según su manifestación, él estaba escuchando un ruido en una de las puertas, entonces al llegar ahí hizo la solicitud para hacer el mantenimiento del vehículo, una vez que el mecánico comienza a trabajar en el vehículo, ubica esos dos panes de marihuana escondidos en una de las puertas”, relató el comisario Daniel Tellez, subjefe de la Comisaría 11 de Asunción.

De acuerdo al informe policial, los dos panes de marihuana tienen un peso total de 650 gramos.

Dueño del auto con marihuana quedó detenido

Telléz contó que se dio aviso a la fiscal de turno de la Unidad Especializada en la lucha contra el Narcotráfico, María Álvarez, quien dispuso la detención del dueño del vehículo.

“La manifestación que este señor dio, fue que él había alquilado ese vehículo a otra persona, a una persona X, ya que un amigo le había comentado que este sujeto, con otro vehículo también alquilado de su amigo había pasado al lado brasilero, dónde se le había aprehendido hacia el lado brasilero con droga, a él y a dos chicas supuestamente”, dijo el comisario.

Según habría contado el dueño del vehículo a la policía, el temor que tenía era que justamente quien alquiló su vehículo lo haya hecho con el fin de pasar drogas.

“Son 650 gramos aproximadamente si no me equivoco, son dos panes, que dio un total de 650 gramos. No posee antecedentes la persona. El problema era que el plástico de la puerta que va a presión estaba suelto y ese era que él vino para mandar revisar según su manifestación, y ahí al quitar, y ver, y revisar todo el mecánico, encuentran los dos panes de marihuana”, finalizó.